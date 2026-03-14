「新 窓をあけて九州」年間コンクール最優秀賞受賞番組

2025年1月26日（日）放送『ベースボール商店街！』

子ども「お願いします！」

川上健輔コーチ「ナイス！上手！」

＜写真を見る＞新 窓をあけて九州 年間最優秀作品「ベースボール商店街！」

元気いっぱい！野球に打ち込む子ども達！ みんなが練習しているのは・・・熊本市東区の健軍商店街の中！

どんぐりスポーツ 川上健輔コーチ「幼児から高校生を対象にした野球のスクールになります。おかげさまで（オープンから9か月で）100人ちょうどになったばかりです」

「これからの青年たちがのびのびやっている」商店街

ここは商店街の小さな野球教室「どんぐりスポーツ」

コーチはこの町で生まれた川上健輔さんです。

どんぐりスポーツ 川上健輔コーチ「友達のお家がいっぱいあるんで、近隣でずっと遊んだりしてた。今の子ども達も商店街に関わって成長して欲しい」

商店街にはちょっと珍しい野球教室。 子ども達の元気な声に思わず町の人たちも足を止めます。

近くの住民「これからの青年たちがのびのびやっているんだもん。目の保養だな」

こんな練習、あり？

そんなどんぐりスポーツでは、練習メニューもちょっと変わっています。

どんぐりスポーツ 川上健輔コーチ（子ども達に向かって）「ゲームしよう、もしも当てることができた人にはこれ（帽子）あげる」

プレゼントをかけた一発勝負の的当て。これ、遊んでいるわけではありません。

川上健輔コーチ（子ども達に向かって）「こういう緊張感で決められる勝負強さが欲しいですね」

そう！これはプレッシャーがかかる場面での メンタルを鍛える練習です。

川上健輔コーチ（子ども達に向かって）「残念でした。次のレッスンの子たちに挑戦させます」

子ども「無理ばい！当てれる人おらん」

ユニークな練習メニューの数々に、子ども達は・・・

――ここにきて野球上手くなった人？

子ども達「はい」「めっちゃ上手くなった」「この前の試合でホームランを打ちました」

怒らない指導、その原点には辛い過去が――

川上さんはどんぐりスポーツを始めるにあたり、自分で決めたことがあります。

川上健輔コーチ（子ども達に向かって）「ここでは絶対に怒られることはないから。失敗していい！たくさん楽しんで！」

子ども達が空振りしても！どんなにミスをしても！

川上健輔コーチ「よしよし上手になってる！」「ナイススイング！ナイススイング！」

前向きな言葉をかけ続ける裏には、自身の苦い経験があったのです・・・

夏の高校野球 熊本大会。強豪校の4番、キャプテンとして 甲子園に導いたのが川上さんでした。

2003年当時 夏の甲子園出場を決めた後のインタビュー「胸張って監督のために勝ちましたって言ってやりたいですね」

卒業後は社会人野球のチームに入りますが、 そこで大きな挫折を味わいます。

川上健輔さん「大事な決勝戦でエラーをしてしまったんですよね。その時に厳しい言葉をかけてもらって。言葉を悪く言えば野球が大嫌いになった」

ただ勝つためだけの野球に気持ちが追い付かなくなり、川上さんは22歳の時、野球をやめてしまいます。

息子とのバズった動画で野球界復帰？

川上健輔さん（息子へ話しかける）「やるべきことやらないと夏休み終わっちゃうよ」

息子・央祐くん（小4）「一生終わらんでいいのに」

しばらくは実家の飲食店で働いていた川上さん。再び野球と向き合わせてくれたのは、息子の央祐くんでした。

央祐くん「12時から暇やん」

野球好きの央祐くんのために、お父さんが野球遊びに付き合ってあげます。

央祐くん「バッティングが楽しいから野球は大好き」

川上健輔さん「息子との野球が面白かったので SNSに投稿することを僕の中でやってみたんですよね」

これがまさかの500万回再生超えの大バズリ。

すると、川上さんのアカウントには次々とメッセージが届きます。

川上健輔さん「一緒に野球をやって欲しいとか、僕に野球を教えてくださいとか。そういう求められ方ってすごく嬉しいと思った」

自分の辛い経験を活かして、誰もが楽しめる野球教室を作ろう。

川上さんは自身の第2の野球人生として 当時の息子たちの髪型からヒントをもらい「どんぐりスポーツ」を立ち上げました。

～後編に続く～

▼「野球が楽しい、親に感謝したい」〝自信を失った少年〟が笑顔を取り戻した魔法の指導法とは ベースボール商店街！後編

▼「ベースボール商店街！」が最優秀賞 ～新 窓をあけて九州 年間コンクール～