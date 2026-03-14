JNN九州6局で制作し毎週日曜日の午前10時から放送している番組「新 窓をあけて九州」の年間作品コンクールで、RKK熊本放送制作の番組が最優秀賞に選ばれました。

【写真を見る】「ベースボール商店街！」が最優秀賞 ～新 窓をあけて九州 年間コンクール～

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最優秀賞に選ばれた番組「ベースボール商店街！」は、去年1月に放送したもので、熊本市の健軍商店街で野球教室を運営する元高校球児の、前向きな姿と伸び伸びと野球に取り組む子ども達の成長を描いた作品です。

番組担当 中村壮太郎ディレクター「どんな野球少年、青年に育っていくのか、他の野球少年がどのように野球を好きになっていくのか楽しみですし、今後も追いかけていきたい」

番組は3月29日（日）の午前10時から、RKKテレビで再放送します。

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