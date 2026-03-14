フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが自身がプロデュースするコスメブランドの「お渡し会」を開催したことを報告した。

初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」が３月１８日から発売開始されるのに合わせて、同８日に都内で抽選の「お渡し会」を開催し、同５〜８日にポップアップを開催した本田さん。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「お渡し会のピースだらけな写真達 と、ちょいとお知らせ ３月２８日、もし暇だったら空けておいてね 関西での追加叶いましたぜ！＠大阪」とコメント。水色のワンピースや白ジャケットにスカート姿のコーディネートを披露し、ピースする姿や頬を膨らませたお茶目な姿を公開した。

フォロワーからは「行ったよ〜！！可愛すぎた！！」「めっちゃ可愛いです」「素敵です」「今日も美しい笑顔をありがとう」「めちゃんこかわいい」などの声が殺到している。

真凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。２４年１月に引退会見を行った。