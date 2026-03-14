今回は、夫が家出して、やっと目が覚めた妻のエピソードを紹介します。

「もうこの人と一緒にいるのは無理…」

「結婚した途端、それまで優しかった夫が激変し、いわゆるモラハラ夫に。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『お前太りすぎだろ？ 痩せろよ』など耳をふさぎたくなるような言葉を吐くようになったんです。

そんなある日、夫の風俗通いが分かり、頭が真っ白になりました。そのことで夫を問い詰めると、『お前が太ったせいだ』と逆に怒られる始末で……。

風俗通いを問い詰められ、逆ギレした夫は、なぜか家出し、夫は実家に行きました。それからしばらく、家でひとりの生活を送りましたが、夫のいない生活は快適そのものでした。

そんな快適な生活をするうちに、『私、こんな男に騙されてたんだ……』『もうこの人と一緒にいるのは無理……』と思い、離婚を決意しました。やっと目が覚めたという感じです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2026年1月）

▽ 夫はまさか自分の家出中に、妻が離婚を決意したなんて、思ってもいないことでしょう。にしても、いろいろとありえない夫ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。