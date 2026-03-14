ラ・リーガ 25/26の第28節 アラベスとビリャレアルの試合が、3月14日05:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルフォンソ・ペドラサ（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。ビリャレアルの選手によるオウンゴールによりアラベスが先制。

ここで前半が終了。1-0とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ビリャレアルは同時に2人を交代。セルジ・カルドナ（DF）、タジョン・ブキャナン（MF）に代わりアルベルト・モレイロ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）がピッチに入る。

67分、ビリャレアルが選手交代を行う。パプ・ゲイ（MF）からトーマス・パーティー（MF）に交代した。

75分、アラベスが選手交代を行う。カルレス・アレーニャ（MF）からジョン・グリディ（MF）に交代した。

80分、アラベスが選手交代を行う。ユセフ・レケディム（DF）からville koski（DF）に交代した。

84分、ビリャレアルは同時に2人を交代。サンティアゴ・モウリーニョ（DF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）に代わりアレックス・フリーマン（DF）、タニ・オルワセイ（FW）がピッチに入る。

90+1分、アラベスは同時に2人を交代。トニ・マルティネス（FW）、テナグリア・ファクンド（DF）に代わりアブデ・レバッハ（FW）、カルロス・バレステロ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+8分ビリャレアルが同点に追いつく。サンティ・コメサーニャ（MF）のアシストからニコラス・ペペ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アラベスは36分にルーカス・ボイエ（FW）、50分にユセフ・レケディム（DF）、90+1分にアントニオ・シベラ（GK）、90+6分にアントニオ・ブランコ（MF）に、またビリャレアルは58分にセルジ・カルドナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-14 07:20:09 更新