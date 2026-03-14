プロ・リーグ 25/26の第29節 ヘントとワーレゲムの試合が、3月14日04:45にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

38分に試合が動く。ヘントのジャンケビン・デュベルン（DF）のアシストからマックス・ディーン（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

ワーレゲムは後半の頭から2人が交代。ウィルゲンス・パウガン（DF）、ブノワ・ジャエジェル（DF）に代わりマルレー・アケ（MF）、ローラン・ルモワーヌ（DF）がピッチに入る。

61分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からアブデルハク・カドリ（MF）に交代した。

68分ヘントが追加点。ウィルフリード・カンガ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘントが2-0で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-03-14 07:20:37 更新