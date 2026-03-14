【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第10日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 1 - 2 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]
BNPパリバ・オープン第10日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス準決勝で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスとマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。
第1セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが7-6で先取。第2セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-3で奪い返すと、第3セットもマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが10-5で制し、マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-14 07:32:05 更新