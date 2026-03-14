日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61597.09円 ボリンジャーバンド3σ
59784.60円 ボリンジャーバンド2σ
57972.10円 ボリンジャーバンド1σ
56159.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54347.10円 ボリンジャーバンド-1σ
54074.00円 5日移動平均
54015.00円 一目均衡表・転換線
53819.61円 13日日経平均株価現物終値
53172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53079.73円 75日移動平均
52910.00円 14日夜間取引終値
52534.60円 ボリンジャーバンド2σ
51575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50722.11円 ボリンジャーバンド3σ
46945.45円 200日移動平均
株探ニュース
61597.09円 ボリンジャーバンド3σ
59784.60円 ボリンジャーバンド2σ
57972.10円 ボリンジャーバンド1σ
56159.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54347.10円 ボリンジャーバンド-1σ
54074.00円 5日移動平均
54015.00円 一目均衡表・転換線
53819.61円 13日日経平均株価現物終値
53172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53079.73円 75日移動平均
52910.00円 14日夜間取引終値
52534.60円 ボリンジャーバンド2σ
51575.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50722.11円 ボリンジャーバンド3σ
46945.45円 200日移動平均
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