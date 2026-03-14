　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61597.09円　　ボリンジャーバンド3σ
59784.60円　　ボリンジャーバンド2σ
57972.10円　　ボリンジャーバンド1σ
56159.60円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
54347.10円　　ボリンジャーバンド-1σ
54074.00円　　5日移動平均
54015.00円　　一目均衡表・転換線
53819.61円　　13日日経平均株価現物終値
53172.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
53079.73円　　75日移動平均
52910.00円　　14日夜間取引終値
52534.60円　　ボリンジャーバンド2σ
51575.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50722.11円　　ボリンジャーバンド3σ
46945.45円　　200日移動平均


株探ニュース