TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント安の3570ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4078.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3972.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
3867.72ポイント ボリンジャーバンド1σ
3762.48ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3657.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3638.30ポイント 5日移動平均
3629.03ポイント 13日TOPIX現物終値
3614.25ポイント 一目均衡表・転換線
3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3571.96ポイント 75日移動平均
3570.00ポイント 14日夜間取引終値
3551.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3478.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3446.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
3232.18ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4078.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3972.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
3867.72ポイント ボリンジャーバンド1σ
3762.48ポイント 25日移動平均
3709.75ポイント 一目均衡表・基準線
3657.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3638.30ポイント 5日移動平均
3629.03ポイント 13日TOPIX現物終値
3614.25ポイント 一目均衡表・転換線
3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3571.96ポイント 75日移動平均
3570.00ポイント 14日夜間取引終値
3551.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3478.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3446.75ポイント ボリンジャーバンド3σ
3232.18ポイント 200日移動平均
株探ニュース