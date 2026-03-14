14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント安の3570ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4078.21ポイント ボリンジャーバンド3σ

3972.97ポイント ボリンジャーバンド2σ

3867.72ポイント ボリンジャーバンド1σ

3762.48ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3657.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3638.30ポイント 5日移動平均

3629.03ポイント 13日TOPIX現物終値

3614.25ポイント 一目均衡表・転換線

3588.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3571.96ポイント 75日移動平均

3570.00ポイント 14日夜間取引終値

3551.99ポイント ボリンジャーバンド2σ

3478.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3446.75ポイント ボリンジャーバンド3σ

3232.18ポイント 200日移動平均





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