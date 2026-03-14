　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント安の3570ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4078.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3972.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3867.72ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3762.48ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3657.24ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3638.30ポイント　　5日移動平均
3629.03ポイント　　13日TOPIX現物終値
3614.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3588.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3571.96ポイント　　75日移動平均
3570.00ポイント　　14日夜間取引終値
3551.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3478.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3446.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3232.18ポイント　　200日移動平均


株探ニュース