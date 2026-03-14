14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比41ポイント安の718ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



806.13ポイント ボリンジャーバンド3σ

785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

765.78ポイント ボリンジャーバンド1σ

758.20ポイント 5日移動平均

757.51ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値

745.60ポイント 25日移動平均

743.00ポイント 一目均衡表・転換線

735.50ポイント 一目均衡表・基準線

732.82ポイント 200日移動平均

725.42ポイント ボリンジャーバンド-1σ

718.00ポイント 14日夜間取引終値

708.15ポイント 75日移動平均

705.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

699.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

685.07ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





株探ニュース

