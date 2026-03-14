グロース先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比41ポイント安の718ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
806.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
765.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.20ポイント 5日移動平均
757.51ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
745.60ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.82ポイント 200日移動平均
725.42ポイント ボリンジャーバンド-1σ
718.00ポイント 14日夜間取引終値
708.15ポイント 75日移動平均
705.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
699.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
685.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
株探ニュース
806.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
765.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.20ポイント 5日移動平均
757.51ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
745.60ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.82ポイント 200日移動平均
725.42ポイント ボリンジャーバンド-1σ
718.00ポイント 14日夜間取引終値
708.15ポイント 75日移動平均
705.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
699.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
685.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
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