　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比41ポイント安の718ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

806.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
785.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
765.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.20ポイント　　5日移動平均
757.51ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
745.60ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
735.50ポイント　　一目均衡表・基準線
732.82ポイント　　200日移動平均
725.42ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
718.00ポイント　　14日夜間取引終値
708.15ポイント　　75日移動平均
705.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
699.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
685.07ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース