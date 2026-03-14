本日3月14日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「1230駅全踏破！日本全国道の駅伝 北の大地・美食の宝庫『北海道』へ！」

道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む「日本全国 道の駅伝」。

これまでの走者は、浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、佐藤栞里、末澤誠也（Aぇ! group）。今回は第6走者・石原良純が、青森県五所川原市の十三湖沿いにある「道の駅 十三湖高原」からスタートする。

十三湖は、一般的なサイズの2倍以上に成長すると言われている“黒いダイヤ”こと十三湖産ヤマトしじみで有名。地理が得意な石原も「十三湖といえば、しじみだもん」と注目。実際、道の駅には生のしじみの量り売りや冷凍しじみ、名物のしじみラーメン、お土産用のしじみラーメンなど、しじみ商品がずらり。駅長によると通販も大人気だという。

石原は来場客にも念入りに聞き込みし、1位の商品を熟考。しかし、まずは自分のお土産用にしじみを購入しようとする石原。果たして1位の商品とは？

続いて、石原からタスキを託された第7走者は、令和を代表するアイドルグループ・超ときめき♡宣伝部のセンター坂井仁香と、2024年の「THE SECOND」王者でアイドル好きとして知られるガクテンソクのツッコミ担当・奥田修二。坂井は自身のYouTubeチャンネルでも道の駅を訪れるほどの大ファンで、以前、番組にゲスト出演した際には、「道の駅伝」の1位を4問連続で正解している。

最初の挑戦は「みそぎの郷 きこない」。JR木古内駅に隣接し、地元客のみならず観光客も多く訪れる人気スポットで、旅行雑誌「北海道じゃらん」による「道の駅ランキング」では4度の1位を獲得している。さっそく名物の「みそぎの塩ソフトクリーム」を試食する2人だが、坂井は「そうだ！」と、これまでの道の駅伝のコーナーでは、ジェラートやソフトクリームが第1走者から毎回登場しているが、かつて一度も1位になっていないことを思い出し、ほかの商品を入念に調査。

2人が「こんなの見たことない！」と驚く見た目の「北の豆あんぱん」、奥田が「どれの何の何!?」と思わずツッコむ「イカトンビザンギ」、もちもち食感の郷土菓子「べこもち」など、道の駅ならではの名物を続々発見。さらに、食の宝庫・北海道だけに、有名銘菓から海の幸、山の幸まで人気商品が目白押し。果たしてこの中で2人が1位に選ぶのはどの商品なのか？

スタジオでは所ジョージ、佐藤栞里、ゲストの指原莉乃、重岡大毅（WEST.）、マヂカルラブリーが1位を当てるクイズに挑戦。「道の駅にちゃんと夢を見たい」（指原）、「道の駅に結構ボク行くんですよ」（重岡）と、全員白熱の予想合戦を繰り広げる。

そして、道の駅マニアの坂井が衝撃の快進撃！あの超有名歌手の名前を冠したお菓子、“土に眠る真珠”と呼ばれる高級食材、グランプリに輝いた米など、さまざまな名産を売る北海道の道の駅でどこまで連勝を伸ばすことができたのか!?

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

指原莉乃、重岡大毅（WEST.）、マヂカルラブリー

【ロケゲスト】

石原良純、坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）、奥田修二（ガクテンソク） ※順不同