（井上カメラマン）「プレミストドーム上空です。全道・全国から集まった嵐のファンの熱気が上空まで伝わってくるようです。嵐のラストライブ、ＷＥ ＡＲＥ ＡＲＡＳＨＩ開演です！！」



（向山記者）「嵐のカバンを持った人が赤れんが庁舎にも多くいます」



ここにも！あそこにも！



札幌市内の至るところにファンの姿が。



最後に吹き荒れる「嵐フィーバー」を追いかけます！

（岡崎アナウンサー）「ありました！嵐のポスター！若いころの嵐のメンバーです。ありがとう嵐と書いたメッセージボードがあります」



３月１３日の札幌公演からラストツアーが始まる嵐。



グループでの活動が最後ということもあり、メッセージのひとつひとつに熱がこもっています。

（訪れた人）「私の人生に彩りを与えてくれてありがとうございます」



（訪れた人）「５人で活動してくれてありがとう。嵐最高！大好き！って書きました」



親子で嵐ファンというこちらの２人は、こらえきれずに…涙があふれてしまいました。



（兵庫から来た人）「帰ってきてくれるって約束を守ってくれたので嬉しかった。大野さんにありがとう」



（兵庫から来た人）「人生の中でずっと輝いていてくれた嵐があったから頑張れたので、ありがとうと伝えたい」

札幌のサンドイッチ専門店を訪ねると、ここにもファンの姿がありました。



そのワケとはー



（向山記者）「ありましたよ。櫻井翔くんがエビマヨ食べました。このエビマヨサンドイッチですね」



櫻井翔さんが２０２３年に食べた「エビマヨサンド」が、１３日限定でなんと半額以下の１００円に。



午後５時半時点でなんと２０００個以上売れていて、まさに爆売れです。



（向山記者）「今回の滞在で何回来た？」



（神奈川から来た人）「３回。連日。きのうの朝、きのうの夜中０時過ぎに来て、いま」



（神奈川から来た人）「翔くんのものは食べないと！」



（神奈川から来た人）「本当は翔くんと一緒に食べたいけどそんなわけにはいかないので」

（根本記者）「住宅街の中にたたずむこちらの洋菓子店。実は嵐のファンにとって聖地とされているんです。そのわけを探ります」



店の一番人気は、アーモンドタルトを使ったモンブランです。



実は人気ＮＯ.１なだけでなく…



（パティスリーYOSHI 小松良考さん）「嵐の方が食べてくれた」



２０１９年のコンサートの際に関係者が差し入れし、メンバーがこの店の４種類のケーキを食べたということです。

（パティスリーYOSHI 小松良考さん）「お店としてはすごいありがたい。（ここ数日は）電話の問い合わせがすごくきている。取り置きもたくさんきている」



ファン歴１８年の記者もメンバーが実際に食べたケーキをぱくり！



（根本記者）「モンブランの風味が口いっぱいに広がるのですが、甘すぎず非常に食べやすい１品です。嵐のファンとしてもこの一口であの嵐のメンバーたちと同じ経験ができるというのは非常に幸せです」



（向山記者）「グッズのバッグ、髪の毛も紫。嵐ファンでは？」



（向山記者）「紫ということは？」



（台湾出身）「松本潤さんが大好き。花より男子から見て『あっ、かっこいい』と思ったのがきっかけで日本語の勉強を始めた」



盛り上がりはゆかりの場所以外にも広がっています。



（向山記者）「ツアーに行くのはいつ？」



（岐阜から来た人）「きょうです。いまテレビ塔に行ったりとか北海道らしいものを食べて遊ぼうかなと」

さらに、赤れんが庁舎にもー



（向山記者）「紫・赤・青・緑・黄色。嵐のメンバーカラーのバルーンじゃないですか？」



（写真を撮る人）「うれしい！ありがとう！」



５色に彩られたバルーンとともに思い出を刻むファン。



ここも「嵐色」に染まっていました。



（福島から来た人）「嵐の５色の展示があるということで見たいなと思って」



３日間でおよそ１５万人を動員するラストツアー。



経済効果も期待されています。

（愛知から来た人）「少し札幌をぐるっとしてみようと思っていた。いまもウニ丼を食べたいなと思って来た」



（東京から来た人）「カニを買ってきょう、お土産を全部終わって、あとはライブに集中」



（宮田商店 佐々木一夫さん）「ほとんど嵐ファンだよ。お盆と正月がきたみたいな」



ゆったりと過ごすペンギンが人気の札幌中心部の水族館・ＡＯＡＯ ＳＡＰＰＯＲＯです。



なんと！ここにも嵐のファンの姿がありました！



（訪れた人）「翔ちゃん、リーダー、にの、松潤、相葉ちゃんです」



ファンが注目しているのは、ペンギンを識別するバンドの色です。



「嵐のメンバーカラーと同じ色をつけているペンギンがいる」と話題になっています。



ペンギンと嵐のメンバーを重ね合わせるファンもいました。



（訪れた人）「大野くんは静かに見守っている感じ。目をつぶって眠たそうにしている。眠たそうなのはそうだね。勝手に思っているだけですけど」



いよいよ開幕した「最後の嵐」！



札幌の熱気は最高潮を迎えています！