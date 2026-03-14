きょう3月14日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2024年3月から始まり、多くのアーティストを迎えた「with MUSIC」は本日の放送が最終回。出演アーティストと歌唱楽曲を紹介！

番組の最後を飾るトークゲストとして、来年デビュー30周年を迎えるゆずが登場！ゆずの最新ニュースをMC有働由美子・松下洸平が深掘り。映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話も。

スタジオにはゆずのファンが集結！ゆずに直接聞きたいことを生質問。さらに、2022年に北川悠仁が楽曲提供を行ったなにわ男子との秘話とは？なにわ男子の大橋和也・道枝駿佑が北川との絆を語る。

スタジオでは、番組の最後に贈るゆずの名曲「サヨナラバス」を披露！さらに最新曲「心音」の披露も！

歌唱アーティストは、SixTONES、&TEAMが登場！

今年デビュー6周年を迎えるSixTONESは、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」の日本テレビ系2026アスリート応援ソングとなった「一秒」と、ジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』OPテーマ曲「Rebellion」の豪華2曲ライブ。

昨年、韓国デビューを果たした日本発グローバルグループで、昨年末の「第67回日本レコード大賞表彰式」で特別国際音楽賞を受賞し、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進する&TEAMは、3rd EP「We on Fire」収録曲「桜色Yell」をTV初披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

&TEAM、SixTONES、ゆず

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