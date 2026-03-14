この記事をまとめると ■2025年の世界新車販売台数でフォルクスワーゲンは893万台以上を記録した ■BYDはテスラを上まわるBEVの販売台数を誇った ■中国メーカーの今後を左右するのは現在踏み入れていないアメリカ市場だといわれている

中国市場で存在感を見せるフォルクスワーゲン

報道によるとフォルクスワーゲンが、2025年の世界新車販売台数を前年同期比0.5％減となる898万3900台販売している。日本で2026年に軽自動車規格のBEV（バッテリー電気自動車）を発売する予定で注目されている中国BYDオートは、全体で460万2436台、そのうち海外販売は104万6083台、BEVの販売台数は226万台となり、アメリカのテスラを上まわる結果で世界一となったことが話題となった。中国系ブランドでは吉利グループが、自社グループブランドのボルボなどを含めると411万6321台を販売し、中華系ブランドではBYDを追いかけている。

トヨタ自動車が発表した2025暦年（2025年1月〜12月）締めでの世界販売台数は、レクサスブランドも含めると1053万6807台となり、ブランド別で世界一となっている。トヨタの強みは日本、アメリカ、中国、東南アジアなど世界の主要市場を中心にまんべんなく売れていることとなるだろう。HEV（ハイブリッド車）のみならず、ガソリンエンジン車でも燃費性能がよく、壊れにくく品質が高いことで世界の自動車ユーザーから愛用されている。

たとえばアメリカならば、砂漠のなかのひと気のない一本道で故障するだけではなく、市街地でも治安のよくない地域で故障して立ち往生すれば、それこそ命の危険に直結する。故障が少ないということは、日本における安全というレベルでは収まらないほど大切な要素だ。

ここ最近は、各市場でトレンドがBEVからHEVへと移っていることも、トヨタには追い風となっていることは間違いないだろう。

2位のフォルクスワーゲンは中国市場で圧倒的な販売台数をたたき出していた。たとえば、現地合弁会社のひとつ上海大衆（大衆はフォルクスワーゲンの意味）の地元上海ならば、以前は官公庁や企業幹部の移動車両はパサート、タクシーはサンタナが定番であった。上海モーターショー出席のためにフォルクスワーゲンの経営陣がドイツから訪中すれば、上海市長が国賓待遇で市役所にてもてなすニュースを、筆者も上海滞在中にテレビニュースにて確認したことを覚えている。

しかしその中国はご存じのとおり、ここのところ経済全体がかなりヤバイ状況となってきている。そのなかでBEVの国内販売比率が高まっており、フォルクスワーゲンだけではなく中国以外の世界の主要メーカーがなかなかフォローしきれないのが実情だ。一種のガラパゴス化のようなものが中国市場のEVで進み、他国のメーカーが苦戦しているといった様子を、筆者は上海を訪れた時に感じた。

中国メーカーの行方を左右するのはアメリカ市場

さらにフォルクスワーゲンは東南アジア市場では全体的に販売苦戦傾向が顕在化している、というより極端に存在感が薄いのである。インドネシアではフォルクスワーゲンがID.Buzzをラインアップしたものの、価格の高いBEVであるし、そもそも過去のタイプ2へのノスタルジーは消費者の間にほとんどないなどと、なぜインドネシアでラインアップするのかを不思議がる声も聞かれた。

タイやベトナム、マレーシアそしてインドなども訪れたことがあるが、フォルクスワーゲンは存在感が薄い。そのかわり中南米は得意なのだろうが、カナダを含む北米市場では若い人がついてこないオールドブランド化しており、北米でも苦戦傾向は否めない。トヨタとの200万台弱の販売台数差は、トヨタに比べるとフォルクスワーゲンは苦手な市場があることが影響しているといえよう。

かわりに注目するのは中国系ブランドとなるだろう。

トランプ政権のうちは、正面突破で中国系ブランド乗用BEVが、アメリカ国内で販売されることはまずないだろう。ただ、トランプ政権の後継政権が民主党政権になれば様相が一変するのは間違いない。メキシコ国内では多くの中国系ブランド車がラインアップされ、カナダ政府も中国製BEVの輸入緩和も含む貿易協定を中国と締結している。アメリカ進出はいつでもOKといった状況となっているのだが、BYDがメキシコに工場を建設しようとしたら、中国政府から機密情報の漏洩（アメリカ側へ）を懸念してストップがかかったといった話も聞いている。

アメリカ市場が中国車に開放されればBYDがかなり世界販売台数を伸ばすのではとも考えるのだが、全米平均ガソリン価格は本稿執筆時点で1ガロンあたり2.881ドル（1リットルあたり約118円）となっている。アメリカのなかでもBEV普及に熱心なカリフォルニアでは1ガロン当たり4.246ドル（1リットルあたり約174円）と日本より高めとなっているものの、HEVという存在に目覚めてしまったので、カリフォルニア州でもよほど地球にやさしい生活を意識する人以外、BEVは注目されにくいような気もする。

ただ2035年からのICE（内燃機関）新車販売禁止を、カリフォルニア州政府はいまだに撤回する姿勢は見せていない。仮にこのままICE車が買えなくなれば、いま一般的ともいえる価格帯のBEVは韓国系ブランドが担っているケースが目立つので、同価格帯で中国系BEVが入れば、韓国系BEVはとりあえず相当な痛手を受けるのではないかと見ている。

中国系だからといって、必ずしもBEVメインでくるとも思えない。PHEV（プラグインハイブリッド）もさまざまな中国系ブランドで積極的にラインアップしている。いますぐ世界一売れているトヨタの脅威になるとは思えないが、中国メーカーは気になる存在ということでは変わらないだろう。