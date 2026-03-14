5人組ロックバンド「Sadie」が18日に東京・Zepp新宿で結成21周年記念ワンマンライブを開催する。昨年末に発表したセルフカバーアルバム『THE REVIVAL OF MADNESS』のラストを飾る「Voyage」は、活動休止前の“終わり”を刻んだ楽曲だ。スポニチアネックスの単独インタビューに応じたベーシスト・亜季は、この曲を「悲しいけれど、また会えた喜びの歌でもある」と表現した。手放した時間も、引きずった痛みも、なかったことにはしない──その奥にある思いをたどった。（ヴィジュアル系特集取材班）

セルフカバーと聞けば、過去の刷新や大胆なアレンジを思い浮かべる人もいるだろう。だが、制作の軸はあくまでシンプルだった。

「基本的には変えていないですね。本当に当時のものを“今”表現するという感覚です」

“新しくする”のではない。“現在で鳴らす”。そこには静かな覚悟がにじむ。当時やろうとしていたこと、届き切らなかった理想があるなら、今の自分なら手助けできるかもしれない。8年半という時間は過去を否定するためではなく補強するためにあった。

アルバムの最後に置かれた「Voyage」は、2015年の活動休止前の最後の楽曲として世に出た。ファンにとっては止まる時間の象徴。あの頃「Zepp Tokyo」で流れた旋律は確かに“終わり”の合図だった。

だが、その解釈を塗り替えることはしなかった。「解釈し直してはいないです。当時の痛みも、悲しみも、引きずったまま演奏しています」。復活したからといって明るい色に塗り直すつもりはない。「手放したものも含めて今」。その一言に、21年という歳月の重みが宿る。

悲しい歌は、悲しいままでいい。でも、悲しいだけでは終わらない。

ベースラインはほぼ当時のまま。ただ、アクセントの置き方を微調整し、音の輪郭を整えた。大きく変わったのはサウンド面だ。進化した機材や技術を取り入れながらも、軸は揺らさない。エンジニアと対話を重ね、「今の音」へと磨き上げた。

それは、過去を守りながら今を生きる響きだ。

ライブでイントロが鳴った瞬間、客席の空気が変わるという。曇りでも陰りでもない、どこか真剣な表情。活動休止後にバンドを知った人たちでさえ、その背景を想像するような面持ちになる。

「やっぱり空気は変わりますね」

当時は“前向きな活動休止”だと伝えていた。しかし本心には葛藤もあった。「悲しい」と口にすれば、「じゃあ続ければよかったじゃないか」と言われるかもしれない。だからこそ、悲しくないふりをしていた部分もあったのかもしれないと振り返る。

今は違う。「今はもちろん悲しくはない。でも、悲しい歌であることには変わりないかな。悲しいけれど、また会えた喜びの歌でもある」

長い年月をそれぞれの場所で生きてきたファン世代にも、その響きは届くだろう。手放したものがあっても、戻ってこられる場所がある。終わりだと思った物語に続きがある。

3・18「Zepp Shinjuku」。21周年のSadieが鳴らす「Voyage」は過去を書き換えるためヴィジュアル系 ロックバンド Sadie Voyage の曲ではない。痛みも選択も、そのまま抱えて進むための曲だ。

悲しいけれど、前を向いている。それがSadieの現在地である。