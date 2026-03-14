◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルス2回戦が13日に行われ、準々決勝に日本勢2人が勝ち上がりました。

世界ランク8位の張本美和選手が同35位のハーシー選手(ウェールズ)に3-0(13-11、12-10、11-7)のストレート勝利。17歳の張本選手にとって相手も19歳と10代同士の対戦でした。第1、2ゲームともに先にゲームポイントを握られますが、逆転で連取。第3ゲームは終盤に引き離し、8強入りを決めました。

世界ランク13位の大藤沙月選手が同18位の鄭怡静選手(台湾)に3-1(9-11、11-3、16-14、11-9)で勝利。大藤選手は初戦で世界2位の王曼碰選手(中国)に快勝。圧巻のストレート勝利で勝ち上がっていました。この日は台湾の34歳ベテランに最初のゲームを奪われますが、続くゲームを取り返します。激闘となった第3ゲームは、14-14からバックハンドの打ち合いを制すと、最後は相手のボールがネットにかかり、16-14の接戦をものにします。第4ゲームは、8-8から相手の力強い攻撃を堅い守りでしのぎカウンターを決めるなど、ゲームカウント3-1で勝利しました。

準々決勝は、張本選手が世界ランク15位の石洵瑶選手（中国）と対戦。大藤選手が同7位の陳熠選手(中国)と戦います。

▽2回戦結果大藤沙月 3-1 鄭怡静(台湾)張本美和 3-0 ハーシー(ウェールズ)