“全鳥取県民の妹”白濱美兎のふわふわ美ボディに「地表最強美少女！」「天使が舞い降りた」
身長163cm、バスト93cmの美ボディを誇り、先日デジタル写真集『New Me！！』も発売されたグラドル・白濱美兎。彼女は2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し、“全鳥取県民の妹”というキャッチコピーでグラビア界を席巻している。今回は白濱が自身のSNSで披露したかわいすぎるショットの数々を紹介していきたい。
【写真】白濱美兎のふわふわ美ボディに視線くぎ付け
■ドーナツ両手にキュートな水着姿
「デジタル写真集『New Me！！』是非チェックしてね おいしいドーナツぱくぱくしたー」とコメントした投稿では、セクシーな水着姿を披露。両手にドーナツを持ち、ドーナツの穴から目を出すお茶目な様子が収められている。
コメント欄にはファンから「めっちゃ可愛いですね」「なんて幸せなドーナツ」「地表最強美少女！」「穴から覗く美兎ちゃん」などの声が集まった。
■野球ユニフォームからビキニがちらり
自身の2026年カレンダーを告知する投稿では、野球ユニフォームをまとったオフショットを「カレンダーお渡し会の予約受付中 ツーショやチェキが取れる特典券もあるよ〜 久々のリアルイベント是非会いに来てね」とし公開。はだけたユニフォームからは黒の大人っぽい水着がちらりと見えていて色っぽい。
この投稿を見たファンはコメント欄で「久々のリアイベ」「カレンダー素敵そうだな」「巨人の野球帽と三つ編み似合ってる」「結婚したい」などのコメントを寄せている。
■縦縞ニットでボディラインあらわ
カレンダーからはさまざまなオフショットを公開しており「フォト付き事前予約は本日まで!!!! ゴルフ衣装だよ〜 是非ゲットして飾ってね」とつづられた投稿で見せたのはキュートなゴルフ衣装姿だ。チェックのハンチングにボディラインが露わになったノースリーブニットを合わせたコーデでは美しい二の腕や美脚が覗いている。
キュートなゴルフルックにコメント欄では「ゴルフ衣装めちゃかわすぎます」「その表情、キラキラしてるね」「きゃわいい」など絶賛の声が相次いだ。
サッカー＆バレエのコスチューム姿もかわいすぎ
■サッカーコスが似合うスポーツ少女
スポーティなオフショットはまだあり「サッカー衣装だよ〜 高めのツインお団子初かも フォト付き事前予約は明日まで!!!! 是非ゲットしてね」とした投稿ではサッカーユニフォームを着た姿をアップ。お団子にまとめたキュートな髪型と笑顔、あらわになった太ももと、どこを見ても目を奪われる1枚になっている。
スポーティな白濱の姿に虜になったファンは「お顔の可愛さがレベチ」「ツインお団子似合っててかわいい」「似合ってて可愛い」などの反響を集めていた。
■バレエショットが“美”の極み
2月にはオンラインサイン会も行った白濱。そのイベントを「明後日は『ENTAME 36℃』表紙発売記念オンラインサイン会 1、3、5、10冊券すべて特典が異なります!!」と告知したショットでは、バレエの練習をする瞬間を投稿した。
抜群の安定感でポーズを決めたカットには白濱の美ボディが惜しむことなく収められており「なんてよい安定感うまいな」「とっても綺麗だよ」「プリマですって言っても納得しそう」「ついに天使が舞い降りたのか」などの声が集まった。
引用：
「白濱美兎」Instagram（＠shirahama_miu）
【写真】白濱美兎のふわふわ美ボディに視線くぎ付け
■ドーナツ両手にキュートな水着姿
コメント欄にはファンから「めっちゃ可愛いですね」「なんて幸せなドーナツ」「地表最強美少女！」「穴から覗く美兎ちゃん」などの声が集まった。
■野球ユニフォームからビキニがちらり
自身の2026年カレンダーを告知する投稿では、野球ユニフォームをまとったオフショットを「カレンダーお渡し会の予約受付中 ツーショやチェキが取れる特典券もあるよ〜 久々のリアルイベント是非会いに来てね」とし公開。はだけたユニフォームからは黒の大人っぽい水着がちらりと見えていて色っぽい。
この投稿を見たファンはコメント欄で「久々のリアイベ」「カレンダー素敵そうだな」「巨人の野球帽と三つ編み似合ってる」「結婚したい」などのコメントを寄せている。
■縦縞ニットでボディラインあらわ
カレンダーからはさまざまなオフショットを公開しており「フォト付き事前予約は本日まで!!!! ゴルフ衣装だよ〜 是非ゲットして飾ってね」とつづられた投稿で見せたのはキュートなゴルフ衣装姿だ。チェックのハンチングにボディラインが露わになったノースリーブニットを合わせたコーデでは美しい二の腕や美脚が覗いている。
キュートなゴルフルックにコメント欄では「ゴルフ衣装めちゃかわすぎます」「その表情、キラキラしてるね」「きゃわいい」など絶賛の声が相次いだ。
サッカー＆バレエのコスチューム姿もかわいすぎ
■サッカーコスが似合うスポーツ少女
スポーティなオフショットはまだあり「サッカー衣装だよ〜 高めのツインお団子初かも フォト付き事前予約は明日まで!!!! 是非ゲットしてね」とした投稿ではサッカーユニフォームを着た姿をアップ。お団子にまとめたキュートな髪型と笑顔、あらわになった太ももと、どこを見ても目を奪われる1枚になっている。
スポーティな白濱の姿に虜になったファンは「お顔の可愛さがレベチ」「ツインお団子似合っててかわいい」「似合ってて可愛い」などの反響を集めていた。
■バレエショットが“美”の極み
2月にはオンラインサイン会も行った白濱。そのイベントを「明後日は『ENTAME 36℃』表紙発売記念オンラインサイン会 1、3、5、10冊券すべて特典が異なります!!」と告知したショットでは、バレエの練習をする瞬間を投稿した。
抜群の安定感でポーズを決めたカットには白濱の美ボディが惜しむことなく収められており「なんてよい安定感うまいな」「とっても綺麗だよ」「プリマですって言っても納得しそう」「ついに天使が舞い降りたのか」などの声が集まった。
引用：
「白濱美兎」Instagram（＠shirahama_miu）