ほしのあきが49歳に！ かわいすぎるコスプレショットやお肌つるつるスッピンショットまで一気見
3月14日はタレント・ほしのあきの49歳の誕生日。ほしのは1996年から1997年まで雑誌『プチレモン』の専属モデルを務め、その後はグラビアアイドルとしても活躍。バラエティ番組などにも出演し人気を集め、2011年に騎手の三浦皇成と結婚した。ほしのは2012年に長女を出産。自身のInstagramでは変わらぬ美ぼうとスタイルを公開し、話題を集めている。この記事ではこの1年の間にほしのが公開した美麗ショットを紹介する。
【写真】スタイル抜群のウエア姿、つるつるのスッピン姿…いつまでも美しいほしのあき
■ほっそりウエストが際立つトレーニングウエア姿
2025年6月にほしのは「ピラティス初心者」と添え、ブラックのニューエラのトレーニングウエア姿を公開。上下セパレートタイプのウエアで、ほっそりとしたウエストと二の腕が際立つウエアとなっている。ほしのは「背中と腰が上手く動かせないし、骨盤の位置もイマイチわからないけど先生が丁寧に教えてくれました」と明かし「自分ではやらない動きをするから全身伸びて気持ち〜」と感想をつづった。
■バックショットも美しい水着姿
2025年8月にはシンガポールのマリーナベイサンズでの写真を公開。ほしのはレオパード柄のビキニショットや、プールに入っているバックショットなど、リラックスムードのショットを続々投稿した。水着姿の写真では、引き締まったウエストのラインが印象的。ほしのは「毎日昼間は観光していたので、プールは朝と夜に行ったよ」と明かした。
■キュートな老眼鏡スタイル
2025年8月には、黒縁眼鏡をかけたり外したりしているリール動画を公開。ほしのは「わたしの大人のメガネ（老眼鏡）←名前が可愛くないよね」とキュートに説明。「zoffでシリコンパッドを付けてもらったら快適 鼻の低いわたしでも滑り落ちてこない」とお気に入りの“大人のメガネ”であることを明かした。この投稿には「かわいいです」「あきちゃんが、かけているとオシャレだと思えて素敵です」などの反響が集まっている。
騎手のイケメン夫＆娘との貴重なコスプレ姿＆すっぴんも！
■家族でのコスプレショット
2025年10月には「チャッキーfamily」と添えて、家族でコスプレをしているリール動画を公開。ほしのは夫で騎手の三浦皇成と、長女と共に映画『チャイルド・プレイ』のチャッキーのコスプレを披露した。ほしのは髪をハーフツインにして、ボーダーの肩出しトップスにブルーのサロペット風ワンピース、黒のブーツを合わせたコーディネート。家族3人で仲睦まじいショットを公開した。ほしのの家族でのコスプレ姿に、「こんなに可愛いママはいません」「微笑ましい」「若すぎる」「可愛すぎる」など絶賛の声が集まっている。
■お肌つるつるのスッピン姿
2025年3月には、髪を無造作にアップしているスッピンショットを公開。つるつるの肌と美しいデコルテが印象的なショットとなっている。ほしのはマッサージに訪れたことを明かし「顔も身体もスッキリ」と報告。ほしのは「スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな」と眉アートを検討中であることを明かした。この投稿には「お肌がプルンプルンツヤツヤ」「眉毛綺麗すぎです」「すごく可愛い」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
■ほっそりウエストが際立つトレーニングウエア姿
2025年6月にほしのは「ピラティス初心者」と添え、ブラックのニューエラのトレーニングウエア姿を公開。上下セパレートタイプのウエアで、ほっそりとしたウエストと二の腕が際立つウエアとなっている。ほしのは「背中と腰が上手く動かせないし、骨盤の位置もイマイチわからないけど先生が丁寧に教えてくれました」と明かし「自分ではやらない動きをするから全身伸びて気持ち〜」と感想をつづった。
■バックショットも美しい水着姿
2025年8月にはシンガポールのマリーナベイサンズでの写真を公開。ほしのはレオパード柄のビキニショットや、プールに入っているバックショットなど、リラックスムードのショットを続々投稿した。水着姿の写真では、引き締まったウエストのラインが印象的。ほしのは「毎日昼間は観光していたので、プールは朝と夜に行ったよ」と明かした。
■キュートな老眼鏡スタイル
2025年8月には、黒縁眼鏡をかけたり外したりしているリール動画を公開。ほしのは「わたしの大人のメガネ（老眼鏡）←名前が可愛くないよね」とキュートに説明。「zoffでシリコンパッドを付けてもらったら快適 鼻の低いわたしでも滑り落ちてこない」とお気に入りの“大人のメガネ”であることを明かした。この投稿には「かわいいです」「あきちゃんが、かけているとオシャレだと思えて素敵です」などの反響が集まっている。
騎手のイケメン夫＆娘との貴重なコスプレ姿＆すっぴんも！
■家族でのコスプレショット
2025年10月には「チャッキーfamily」と添えて、家族でコスプレをしているリール動画を公開。ほしのは夫で騎手の三浦皇成と、長女と共に映画『チャイルド・プレイ』のチャッキーのコスプレを披露した。ほしのは髪をハーフツインにして、ボーダーの肩出しトップスにブルーのサロペット風ワンピース、黒のブーツを合わせたコーディネート。家族3人で仲睦まじいショットを公開した。ほしのの家族でのコスプレ姿に、「こんなに可愛いママはいません」「微笑ましい」「若すぎる」「可愛すぎる」など絶賛の声が集まっている。
■お肌つるつるのスッピン姿
2025年3月には、髪を無造作にアップしているスッピンショットを公開。つるつるの肌と美しいデコルテが印象的なショットとなっている。ほしのはマッサージに訪れたことを明かし「顔も身体もスッキリ」と報告。ほしのは「スッピンだと眉尻が細いからから眉アートしようかな」と眉アートを検討中であることを明かした。この投稿には「お肌がプルンプルンツヤツヤ」「眉毛綺麗すぎです」「すごく可愛い」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）