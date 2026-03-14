元ドイツ代表FWマリオ・ゴメス氏大宮でストライカー講座実施

ブンデスリーガ得点王経験を持つ元ドイツ代表FWマリオ・ゴメス氏がRB大宮アルディージャの選手に向けた“ストライカー講座”を実施した。

これが大きな反響を呼んでいる。

ゴメス氏はドイツのシュツットガルトでプロデビューし、2009年に名門バイエルン・ミュンヘンへ移籍。加入2年目の09-10シーズンに28得点でリーグ得点王となった。その後はイタリアのフィオレンティーナ、トルコのベシクタシュなど国外クラブでもプレー。2017年に古巣シュツットガルトへ復帰し、2020年限りで引退した。ドイツ代表として78キャップ31得点。ワールドカップには2010年と18年の2大会に出場した。

現在はレッドブルグループのテクニカルディレクターを務めるゴメス氏は24年にレッドブルグループの一員となった大宮の選手たちに自身の経験を還元した。来日したゴメス氏がクラブのアカデミーからトップチームまでのストライカーやアタッカーの選手らを対象に約90分間のストライカー講座を実施。その一部始終がクラブのYouTubeチャンネルで公開された。

これにはファンからは「大宮凄すぎる」「すげぇなレッドブル」「すげ〜贅沢」「あのマリオ・ゴメスに教わるとかどんな状況」「えっぐ」「アカデミーの子たちもいるのがいいね」「アンダーの選手にとって素晴らしい経験ですね」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）