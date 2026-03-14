チェルシーのネトに処分の可能性

試合中にボールパーソンを突き飛ばしたイングランド1部チェルシーのポルトガル代表FWペドロ・ネトは非スポーツマン行為で出場停止処分を受ける可能性があるようだ。

チェルシーは現地時間3月11日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の第1戦でフランス1部のパリ・サンジェルマンと対戦し、2-5で敗れた。

この試合の後半アディショナルタイム1分、ネトはタッチラインを割ったボールを渡そうとしなかったボールパーソンを突き飛ばして倒した。試合中はお咎めなしだったが、英公共放送「BBC」などによれば、UEFA（欧州サッカー連盟）は声明を発表し、ネトに対して非スポーツマン行為による懲戒手続きを開始した。1試合の出場停止処分が科される見通しだという。

ネトは試合後に英メディア「TNTスポーツ」に対して「私はこのようなことをする人間ではないが、感情的になってしまったので謝罪したい」とコメント。そして「最終的に彼は笑顔になってくれた。彼にユニフォームのシャツを渡して35回くらい謝った。彼は何が起きたのか理解してくれた」と直接謝罪していたことを明かしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）