〈「1500億円を用意しました」村上世彰が愛娘・野村絢とフジテレビ本社に出向いた日…フジ清水賢治社長に浴びせた“一太刀”〉から続く

「週刊文春」および「週刊文春 電子版」で2月末にスタートした短期集中連載「村上世彰とフジテレビ『20年目の復讐劇』」。2006年に『ヒルズ黙示録 検証・ライブドア』『ヒルズ黙示録 最終章』を上梓して以来、村上氏を追い続けてきた記者の大鹿靖明氏が執筆するスクープ連載第3回より、一部を抜粋してお届けする。

【画像】村上世彰氏とともにフジテレビ本社に出向いた娘の野村絢氏

フジ・メディア・ホールディングスは村上世彰の攻勢を受けていた。狙われたのはグループの一角をなす不動産事業、つまり子会社サンケイビルだった。利益を生み出し続ける“虎の子”を巡って、フジ側は、ある決断を下す。

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村上世彰が送りつけた質問状

村上世彰は1月21日、フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の清水賢治社長に対して3点からなる質問状を送りつけた。1つは「不動産事業の位置づけを明らかにしてほしい」、そして「（不動産事業の）スピンオフと完全売却を比較検討した考えを明らかにしてほしい」、最後に「ROE（自己資本利益率）8％をどのように達成するか考えを聞かせてほしい」の3点である。





村上はすでにFMH株を17.95％も保有する事実上の筆頭株主になっていた。無下には出来ない相手である。彼の問題意識はダルトンやSBIの北尾吉孝など他の株主が問うていることとも重なる。FMHはこの日、「対応については検討を進めていき、公表すべきことを決定した場合は速やかに開示します」と宣言し、村上との交渉のテーブルにつくことにした。

村上の狙いは、その質問状にあるように、FMH傘下の優良不動産子会社サンケイビルである。そのために清水が「改革アクションプラン」において公約した「ROE8％実現」を逆手に取ろうとしていた。

村上が言うスピンオフとは、FMHが100％保有する非上場のサンケイビルの株式を、FMHの既存株主に割り当てる「株式分配」をいう。村上はFMH株を17.95％持っているので、スピンオフすれば自動的にサンケイビル株の17.95％が手に入る。

「ROE8％の呪縛」

大手民放のFMHに魅力を感じて株を保有していた株主の中には、未公開企業ゆえ株式市場で売り買いができないサンケイビルの株式を株式分配してもらっても、ありがたくないと思う人が出てきても不思議ではない。中には売りたいと考える株主もいるかもしれない。村上はスピンオフされたあかつきには、そうした手放したい株主から安く株を買い集める算段でいた。

とはいえ、さすがにスピンオフの提案は無理筋と思ったのか、村上は「完全売却でもいいです。もしフジが入札を実施するのならば、自分もビッドしたい」と要求している。その際には「3500億円で買い取りたい」と、サンケイビルの具体的な買収価格についても初めて言及した。

いずれもFMHにとっては、おいそれとは呑めない要求だった。村上はそれを知ったうえで、敢えて高めのボールを投げたと思われる。相手が呑めない要求を突きつけ、それによって相手の譲歩を促し、自身の狙うところに誘導する――。彼の常套手段だった。

その譲歩を促す材料に「ROE8％実現」があった。分子となる利益が思い切り伸びればいいのだが、そうでなければ分母となる自己資本（純資産）を縮めるしかない。清水は自身が公約した「ROE8％」に縛られていた。「ROE8％の呪縛」。ここが、ポイントである。

清水はこの半年間、譲歩に次ぐ譲歩を重ねてきた。

《この続きでは、サンケイビルなどをめぐるFMH側と村上の交渉の内幕を詳しく報じている。記事の全文および連載第1回、第2回は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（大鹿 靖明／週刊文春 2026年3月19日号）