これまでの連載では中国の不動産バブル崩壊後に流行した「996（激務）」、「内巻（過剰競争）」、「躺平（寝そべり）」といった言葉を紹介してきた。

これらは日本の「24時間戦えますか」「受験戦争」「さとり世代」といった、高度経済成長からバブル崩壊、そして低成長期へ至る東アジア型発展モデルの副作用と同じである。

こういった側面から中国を見ると日本と同じ道をたどっており、共通する文脈で説明が可能だった。

しかし、今回の記事で紹介する「潤（ルン）」という大規模でアイデンティティを根底から揺るがすような動きは、日本の失われた30年には存在しなかった。これは中国特有の社会、歴史が引き起こした反応だと言える。

今回は「潤（ルン）」を通じて見える中国の歴史と社会を解説する。

潤（ルン）：ゼロコロナによって生まれた国外脱出

今回、紹介する潤は読みの"run"から海外移住を目指すことを指す。

この言葉が流行り始めた2022年はゼロコロナ政策の末期で、感染力の強いオミクロン株が猛威を振るった時期だった。この年の3月末から5月末にかけ、上海では非常に強力なロックダウンが行われた。

当初、この言葉はゼロコロナ政策で年々自由が奪われる環境から逃げ出す、不自由からの逃避と見なされていた。

当初は国を跨ぐ移動に大幅な制限が設けられていたが、コロナの感染力が増大するにつれて、その枠が省・市・区と徐々に狭まっていった。この動きが生存空間に対する抑圧となり、自由を求める動きが国外脱出という形で現れたのである。

筆者として、潤（ルン）には二つの大きな歴史的、社会的背景があると考えている。一つは「清朝末期の動乱期の記憶」、そしてもう一つは「香港デモ以降の変質」である。

清朝末期、海外移住は建前上は違法だったが、実態としては地方統治の安全弁として機能した。

1840年当時、爆発的な人口増加により人口は4.3億人に達し、特に広東・福建両省では土地の収容能力を大幅に超過。流民や暴動を防ぐため、地方官吏は貧困層の国外脱出を黙認したのである。

また、当時の移民による海外からの送金額は年間約1200万両に達し、これは清朝の年間財政収入の約1/8を占めた。移民は苦境を迎えていた地方経済を支える重要な資金源となっていたのである。

19世紀当時の生存圧力は飢えや物理的な死という物理的な生存だったのに対し、現代のそれは階層の転落や精神的な窒息という社会的な生存であるという質的な変化がある。

しかし国内経済の行き詰まりに対して、国外にチャンスを求めるという事実は成功体験として歴史に刻まれており、現代中国において国民性となって表れている、ということは確かである。

無効化しつつあるインターネット検閲

本稿では香港デモと政府の鎮圧についての是非は避けるが、筆者は「潤」がこれほど切実になった最大の要因の一つは、デモ後における香港の変質も影響している、と考えている。

かつて中国の知識層や富裕層にとって、香港は「中国でありながら、中国のルールが及ばない場所」だった。何かあれば香港へ逃げればいい、あるいは資産を香港に置けばいいという物理的・心理的な緩衝地帯が存在していた。

しかし、香港デモの鎮圧と香港国家安全維持法の導入により、その緩衝地帯が消失した。これにより、国内に逃げ場がなくなった人々は、香港ではなく「シンガポール」「日本」「欧米」といった完全な国外を目指さざるを得なくなったのである。

「潤」という言葉が爆発的に流行したのは、上海ロックダウン（2022年）の時期だが、その背景には香港の変質（2020年）によって逃げ場が失われていた、という社会的背景も重要な要素である。

この「潤」の動きは、新しい時代の幕開けを予感させる。いま実際にこの潮流は、中国国内のインターネット検閲を無効化しつつある。

中国には外部との通信を遮断するグレートファイアウォール（GFW）が存在するが、皮肉なことに、現在のGFWは情報の遮断に失敗しているだけでなく、むしろ情報の選別機として機能し始めている。

中国国内からGFWを突破し、外部の情報を知るためにはVPNという技術が必要だが、現在、中国のVPN利用者数は約3億1900万人に達すると推定されている。

つまり、GFWという壁を越える技術を持ち、外部の情報を精査できる層と、壁の内側のエコーチェンバーに留まる層の間で、修復不可能なほど巨大な情報リテラシーによる格差が生まれているのである。

「情報の潤」を完了させた人々にとって、もはや物理的な国境は自らの生存戦略を最適化するためのひとつの変数に過ぎない。

中国から始まったこの巨大な脱出の潮流は、国家による管理を前提とした従来の概念を、根底から無効化していくことになるのかもしれない。

文/下川英馬 内外タイムス