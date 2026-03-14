元フィギュアスケート日本代表の高橋成美が、女子アナウンサーの“何にも鍛えられてない”自宅トレーニング姿に「衝撃」を受ける場面があった。

【映像】高橋成美が「命をかけている」次の夢

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュアスケート元日本代表の高橋成美が登場した。

番組冒頭のトークで、「元フィギュアスケートペア日本代表/JOC評議員/JOCアスリート委員/日本オリンピアンズ協会理事」と、高橋の凄すぎる肩書きが紹介されると、ノブから「チャンスの時間に来てる場合じゃない！」とツッコミが。

高橋は「チャンスの時間が好き！」と告白し、「番組で一番面白かったのは、西澤アナウンサーを見てられないやつです」と印象に残った回についてコメント。西澤アナがパジャマ姿で足を上げる“家トレーニング”のシーンが流れると、「何にも鍛えられてない」とアスリート目線で指摘。高橋は「笑った瞬間に突っ込んでくれたから、昇華された」と語った。