＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】超スロー寄り倒し＆心配な姿（実際の様子）

一部ファンから“土俵の妖精”と称されるなど、愛されキャラのベテラン力士が、“超スローな寄り倒し”で初日。歓喜の声が上がる中、直後に見せた姿に「痛めたか」などと心配のコメントも寄せられた。

初日をあげたのは38歳のベテラン力士である序の口十四枚目・森麗（大嶽）。新序出世から38場所連続で負け越してしまうワースト記録を持ちながらも、愛くるしい所作と、懸命に相撲を取る姿が人気を博している。

そんな森麗が六日目に取組を行ったのは、序の口十三枚目・美浪（秀ノ山）だ。平成18年生まれの19歳で、初土俵は令和七年五月場所。今場所、まだ白星を上げていないベテランと若手がぶつかった。

顔をしかめ、足を引きずる様子も

立ち合い、美浪の勢いに屈して、土俵際に追い込まれた森麗だったが、体が離れると、そこから美浪へと突進。森麗は気迫の相撲で、前へ前へと圧力をかけていく。美浪はジリジリと後退し、土俵際に追い込まれると、最後は後ろに倒れ込む形で勝負あり。森麗の初日に館内は沸いた。決まり手は寄り倒し。

“スローな寄り倒し”で白星を上げた森麗だったが、中継カメラがその姿に寄ると、どこかに痛みが走ったのか、顔をしかめ、足を引きずっていた。

そんな森麗の姿を受け「けがしたんか」「満身創痍」「痛めたか」「跛引いてるな」「勝ったほうがキツそうなんだが」「大丈夫？」など心配する声が寄せられたほか、「キャーーーうらたん初日おめでとう」「バイソンの突進」といったコメントも到着していた。（ABEMA/大相撲チャンネル）