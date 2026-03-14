ハイヒール＆藤崎マーケット、“東洋一美しい”ビーチで大はしゃぎ 絶景スポットで“究極の一枚”に挑戦
読売テレビはきょう14日、お笑いコンビ・ハイヒールの旅特番『ハイヒールと行けば都の宮古島！宮古ブルーで感動ブルブル！ツアー！』（後3：00 ※関西ローカル）を放送する。
【番組カット】“アイドル”の真相を探るため宮古島警察署を訪れたハイヒール
今回、ハイヒールのリンゴとモモコが旅するのは、「宮古ブルー」と呼ばれる透明度抜群の美しい海に包まれる沖縄の宮古島諸島。藤崎マーケットの田崎とトキとともに、最新情報ならぬ「細心情報」をたっぷりと盛り込んで、観光客が本当に知りたい宮古島の細かすぎる情報を紹介しながら、島の感動スポットを巡る。
旅の幕開けは、東洋一美しいとも呼ばれる「与那覇前浜ビーチ」から。目の前に広がる宮古ブルーの海に、ハイヒールも早速大はしゃぎ。島の移動は快適な大型バスで、宮古島を知り尽くした大ベテランバスガイドが一行を案内する。向かうは島の最東端に位置する「東平安名崎」。見どころが点在する景勝地で、「日本屈指の絶景スポット」を目指す。
続いて向かったのは、宮古島の市内中心地。冴子さんによると、そこには長年人々の暮らしを見守る“アイドル”がいるという…。その真相を探るべく、4人は宮古島警察署を訪ねるが…。
次なるアクティビティーは、宮古ブルーを間近に眺められるクルーズ体験。海上レストラン「モンブラン」で、ぜいたくなランチクルーズを楽しむ。そんなクルーズのハイライトが、船が「伊良部大橋」の下をくぐる瞬間。リンゴとモモコは、そんな穴場から望む圧巻の絶景に感激する。だが実は、見どころはこれだけでなく、船ではまだまだ感動の体験ができるという。そこで船内の階段を降りてみると…目の前に現れた光景とは。
この日の宿は、巨大リゾート「シギラセブンマイルズリゾート」の中心エリアに建つ「ホテルブリーズベイマリーナ」。海が見える客室にハイヒールは大興奮する。だが、そのコメントに藤崎マーケットはダメ出し。観光客が本当に知りたい、細かすぎる部屋情報を紹介する。
そして、一行はいよいよ離島・伊良部島へ向かうことに。海の上をまっすぐに伸びる「伊良部大橋」はまさに空中道路で、車窓からの宮古ブルーに感動しながら島へと渡る。伊良部島で新鮮な海鮮料理を堪能した後に訪ねたのは、下地島空港。その先端にあるエリア「17END」は、宮古ブルーと飛行機が交差する、島屈指の絶景スポットでもある。ここで4人は“究極の一枚”の撮影に挑戦する。
【番組カット】“アイドル”の真相を探るため宮古島警察署を訪れたハイヒール
今回、ハイヒールのリンゴとモモコが旅するのは、「宮古ブルー」と呼ばれる透明度抜群の美しい海に包まれる沖縄の宮古島諸島。藤崎マーケットの田崎とトキとともに、最新情報ならぬ「細心情報」をたっぷりと盛り込んで、観光客が本当に知りたい宮古島の細かすぎる情報を紹介しながら、島の感動スポットを巡る。
続いて向かったのは、宮古島の市内中心地。冴子さんによると、そこには長年人々の暮らしを見守る“アイドル”がいるという…。その真相を探るべく、4人は宮古島警察署を訪ねるが…。
次なるアクティビティーは、宮古ブルーを間近に眺められるクルーズ体験。海上レストラン「モンブラン」で、ぜいたくなランチクルーズを楽しむ。そんなクルーズのハイライトが、船が「伊良部大橋」の下をくぐる瞬間。リンゴとモモコは、そんな穴場から望む圧巻の絶景に感激する。だが実は、見どころはこれだけでなく、船ではまだまだ感動の体験ができるという。そこで船内の階段を降りてみると…目の前に現れた光景とは。
この日の宿は、巨大リゾート「シギラセブンマイルズリゾート」の中心エリアに建つ「ホテルブリーズベイマリーナ」。海が見える客室にハイヒールは大興奮する。だが、そのコメントに藤崎マーケットはダメ出し。観光客が本当に知りたい、細かすぎる部屋情報を紹介する。
そして、一行はいよいよ離島・伊良部島へ向かうことに。海の上をまっすぐに伸びる「伊良部大橋」はまさに空中道路で、車窓からの宮古ブルーに感動しながら島へと渡る。伊良部島で新鮮な海鮮料理を堪能した後に訪ねたのは、下地島空港。その先端にあるエリア「17END」は、宮古ブルーと飛行機が交差する、島屈指の絶景スポットでもある。ここで4人は“究極の一枚”の撮影に挑戦する。