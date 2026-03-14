「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.子どもができて、大人ができないことはありますか？

――田丸さんの書き方講座では、子どもから大人まで幅広い年代に向けて開催されていると思うのですが、子どもができて大人の方ができていないことってあったりしますか？

大人が案外やってしまいがちなこと

田丸雅智氏（以下、田丸）：そうですね。あくまで一部のケースではあるのですが、たとえば書き方講座のワークの説明の途中で、もしくは説明の前から、「なるほど分かった」といった感じで自分の解釈で書きはじめる方がいらっしゃいます。

もちろん、前のめりでやっていただく分にはとてもうれしいのですが、そういった方の中にはお伝えしたワークとまったく違うことをされていて、結果「できない」「分からない」と困惑されている方が少なくありません。

つまり、「まずは説明を最後まで聞く」「問いにきちんと答える」ということが難しくなっている方がいらっしゃるという感じです。

子どもは素直に人の話を聞く

田丸：逆に、子どもたちは、「最後まで説明を聞ける」「聞かれたことにきちんと答えられる」といった方が多いような印象です。

これは学校教育の良い面だと思っていて、まずは人の話を聞いて、やり方に沿ってみるという姿勢が日頃の授業のおかげで習慣になっています。

そして、やり方にそうという“制約”は、特にやったことのないことを初めて体験する人には大事になってくるんじゃないかと思います。それはクリエイティブなことについても同じです。

でも、自分の解釈や自分のやり方が先行しがちな方の場合は、そもそも話を聞いてないので、説明直後に「何をやるんでしたっけ？」が出たり、説明と全く違うことをやってしまって行き詰まる。

一言で言うと、相手の話をちゃんと聞いて、いったん受け取ってみる姿勢が、言葉にすることやクリエイティブなことでもじつは大事、ということですね。

――たしかに、大人になればなるほど、ひとつの見方に固執してしまう気がします。子どもって変わるスピードも速いし、柔軟性も高いから、そう考えると教えやすいのかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）

【訂正】記事初出時より、書籍の引用部分を削除し、記事全体の表現をブラッシュアップする形で修正しました。読者の皆様にお詫びいたします。（2026年3月12日18:30 書籍オンライン編集部）