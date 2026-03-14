「開催国を明らかに凌駕していた」北朝鮮女子の奮闘を海外称賛。シュート数は実に５倍以上で「容赦ない攻撃を仕掛けた」【女子アジア杯】

「開催国を明らかに凌駕していた」北朝鮮女子の奮闘を海外称賛。シュート数は実に５倍以上で「容赦ない攻撃を仕掛けた」【女子アジア杯】