アメリカ・イスラエルとイランの対立が続く中、ホルムズ海峡の海域を偵察するオマーンの巡視艇（2026年3月12日、写真：ロイター／アフロ）

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「海軍はない」と豪語したトランプの誤算、ホルムズ海峡封鎖で崩れた短期決戦シナリオ

アメリカがイスラエルと仕掛けたイラン攻撃は、ついに3週目に突入したが、アメリカのトランプ大統領が期待した短期決戦とはいかず、長期戦の色が濃くなりつつある。

想定外の「番狂わせ」の中でも特に悩ましいのが、イランによる、原油・LNG（液化天然ガス）の一大海上輸送路、ホルムズ海峡の「事実上の封鎖」だろう。

世界最大の産油国アメリカの国内でも、国際市場に引きずられてガソリン価格が急騰。トランプ氏の岩盤支持層であるMAGA（アメリカを再び偉大に）を直撃し、批判の声が渦巻いている。

事態を早期に収拾しなければ、今年11月の中間選挙で、トランプ氏率いる共和党が惨敗しかねず、まさにオウンゴールそのものだ。

トランプ氏もイランの海峡封鎖には当初から警戒し、機雷敷設を実行するイラン海軍の完全破壊を最重要ターゲットに挙げる。現に3月2日、ホワイトハウスは今回の作戦の4つの目的として、「ミサイル能力破壊」「核兵器保有阻止」「テロ組織支援阻止」に続き「海軍のせん滅」を掲げている。

対するイランは中東屈指の艦艇数を誇る。英シンクタンク、国際戦略研究所（IISS）の『ミリタリーバランス（2026年版）』によると、

・（国軍／政府軍の）海軍129隻（潜水艦艇18隻、水上戦闘艦艇70隻、掃海艦1隻、上陸用艦艇23隻、兵站艦艇17隻）

・革命防衛隊海軍144隻（水上戦闘艦艇133隻、上陸用艦艇5隻、兵站艦艇6隻）

・イラン・イスラム共和国治安部隊（LEF）哨戒艇など90隻

の計約360隻に達する。トランプ氏は3日、「彼ら（イラン）には海軍はない。われわれが破壊した」と豪語し、海峡の機雷封鎖を心配するマーケットや米国内に対し“口先介入”で不安の払拭に努めている。

だがその甲斐も空しく、イラン革命防衛隊は「（同海峡の）航行はアメリカ、イスラエル、欧州、その他西側同盟国の船舶に対してのみ封鎖する」と畳みかけた（米CNN、3月5日）。事実上の封鎖宣言である。

その結果、攻撃・撃沈を恐れたタンカーやコンテナ船のほぼ全てが、海峡の航行を控え、足止め状態となり、トランプ氏が描いた楽観シナリオは、あっけなく崩れてしまった。

そして10日には米CNNが、米情報機関に詳しい情報筋の話として「（イランは）機雷を敷設し始めた。まだ広範囲ではなく、ここ数日で数十個にとどまる」と報道。

これにトランプ氏は即座に反応し、自身のSNSで、「そのような（イランによる機雷敷設）報告は全く受けていない。仮に何らかの理由で機雷を敷設したのなら、即刻撤去しなければ、イランに対し前例のないレベルの軍事措置を取るだろう」と警告した。

わずか1週間ほど前に「（イラン）海軍はない」と大見得を切ったにもかかわらず、「仮に機雷を敷設したのなら」と言及するあたりに、トランプ氏お得意の「その場しのぎ」が透けて見える。

イランが保有する「2000〜6000個」の機雷、進化する“海の地雷”の脅威とは

機雷を撒くイラン海軍戦力の根絶に躍起なトランプ氏だが、12日に米中央軍（中東地域を管轄する米軍の統合部隊）はSNSで、これまで破壊または損傷を与えたイラン艦艇は90隻以上、うち機雷敷設艦艇は30隻以上と発表している。

イラン海軍の機雷敷設艦艇と見られる船を攻撃する米中央軍の動画スクリーンショット（写真：CENTCOM／ロイター／アフロ）

ただし「イラン艦艇約360隻」を分母にすると、90隻程度の撃沈ではトランプ氏がアピールする「海軍はない」とはほど遠く、逆に「イランの海軍戦力は健在」と捉えられてもおかしくない。

「機雷」（正式名は「機械水雷」）は“海の地雷”と呼ばれ、爆薬量100〜500kgの破壊量は凄まじい。1発の触雷で現在の駆逐艦や大型貨物船を撃沈し得るパワーを秘める。構造・製造・敷設が簡単で、価格も数十万〜数百万円と安価（ちなみに対艦ミサイルは大半が1発1億円以上）。費用対効果に優れ、心理的効果も抜群だ。

日露戦争や第1次・第2次両大戦でも多用され、弱者が強者に痛打を浴びせることができることから、“貧者の海軍”の必須アイテムともいえる。

一般的に、機雷は以下の4種に大別される。

・浮遊機雷：水上を漂流させる

・係維機雷：錨を降ろし水深数メートルで機雷が中づり状態になるようワイヤーで固定

・沈底機雷：水深が比較的浅い海域に設置

・吸着機雷：特殊部隊や小型潜水艇により船舶の水面下部分に磁石で貼り付け爆破

さらに以下の作動別に組み合わされる。

・触発式：基本型でウニのような突起物（センサー）に触れると爆発

・感応式：磁気（鋼鉄製船体）、音響（スクリュー音）、水圧（巨大船航行時に発生する水圧）にそれぞれ反応

・UEP（水中電位）式：金属製の船舶と海水の間で生じる微弱電流に反応

中には海底に潜み、艦船の通過時に突進する代物もあり、性能的にはミサイルに近い。米CBSの報道（10日）では、イランは現在、推計2000〜6000個の機雷を保有し、イラン国産のほか中国やロシア製もある。

「機雷による海上封鎖は少々古い」との指摘もあるが、機雷は威力が強く、存在そのものの心理的効果も絶大なため、実際に敷設しなくても「撒いた」と示唆するだけで、事実上封鎖が行える。

敷設には通常、専門の機雷敷設艦艇が必要で、これにより効果的かつ迅速に機雷原が構築できる。

だが、漁船やモーターボート、ペルシャ湾で多用される伝統的な帆船「ダウ船」などを流用し、機雷2〜3個を載せて敷設することも難しくない。だが、米軍が海峡上空を24時間監視する中で、イランが船舶で機雷を設置するのはリスクが伴い、失敗する可能性も低くない。

米イージス艦でも防げない？ USV・UUVが一斉に襲いかかる「スウォーム攻撃」

また厄介なのは、仮に海峡を機雷で封鎖した場合、中国やインドなどイランにとって友好国・中立国の船舶を選択し、航行を許すという芸当が難しくなる。石油が国家財政の屋台骨であるイランは、タンカーによる輸出が困難になり、自殺行為に等しい。

加えて、停戦後の掃海（機雷除去）にも「手間・暇・コスト」がかかり、航路開通までに少なくとも数カ月を要してしまう。

このため、一部では「機雷よりも手軽で自由度の高いUSV、UUVの方が、アメリカにとっては怖い存在で、実際に使用され始めている」との指摘もある。USVは「無人水上艇（水上ドローン：Unmanned Surface Vehicle）」、UUVは「無人潜水艇（潜水ドローン：Unmanned Underwater Vehicle）」のこと。

「アメリカやその同盟国の船舶のみを封鎖する」という革命防衛隊のコメントは、まさに取捨選択である。裏を返せば、友好国・中立国の船舶には海峡通過を許可すると解釈でき、むやみやたらと機雷は敷設しないというメッセージかもしれない。現に12日付の英ロイターによれば、イラン（恐らく革命防衛隊）が、インドのタンカーに海峡通過の許可を与える方針だと報じている。

イランのドローン技術は実戦経験が豊富で、安価な自爆型では高い存在感を誇る。ウクライナ戦争勃発直後から、友好国のロシアに、長距離自爆型の空中ドローン「シャヘド136」を大量供与し続けている。実戦で得たこうしたノウハウをフィードバックしてUSV、UUVを開発・量産化していても不思議はない。

詳細は不明だが、高速プレジャーボートや高速魚雷艇の船体をベースに、時速100km前後の高速を発揮する自爆型USV（欧米では「カミカゼ型」と呼ぶ）や、見た目はほとんど魚雷で、ステルスに富み高性能のリチウム・イオン電池を搭載する自爆型UUVを開発しているとも見られている。UUVは数百kmの航続距離と、数日間の徘徊潜航を誇るとも見られている。

ウクライナ戦争でも使われているウクライナ製の無人水上艇（写真：SWNS／アフロ）

航法に関しては、USVはGPSを主体に、バックアップとしてINS（慣性誘導）と、事前入力の地図データによる地形航法、航路プログラムを複合的に使用する。目標近くに到達後、終末誘導としてカメラ、レーダーで目標の艦船を発見・認識し突進する。

GPSは、アメリカが得意の電子戦（妨害電波／ジャミング）で使用不能となる可能性が高いが、仮にGPSが使えなくても、ホルムズ海峡やペルシャ湾は狭いため、バックアップのINS（ジャイロスコープや加速度センサーで現在位置を計算で算出）で、目標から数km離れたとしても、あとはカメラやレーダーで探知や識別が可能だ。

また、封鎖状態のホルムズ海峡は別として、ペルシャ湾にひしめくタンカーやコンテナ船はGPS航法が不可欠で、仮に米軍がGPSを常時電子戦で不通にした場合、これら船舶の衝突事故が頻発しかねない。

このため米軍は、イランのミサイルやUSVなどを発見した時に限定してGPSに妨害をかけるのが普通だ。換言すれば、それ以外はイランのUSVは比較的自由にGPSを使用できるという利点がある。

一方、UUVは電波が届かない海中を潜航するため、そもそもGPSとは無縁で、INSや音響航法、事前プログラムで目標まで到達する。

ウクライナ戦争では、GPSなどジャミングに脆弱な無線方式ではなく、妨害電波に強い有線式の「光ファイバー・ドローン」が隆盛を極めている。この技術をUSV、UUVに応用し、命中精度のアップを図っているとも見られる。

2023年にウクライナが公開した水中自爆ドローン「マリチカ」（写真：AMMO UKRAINE／EYEPRESS／REX／アフロ）

さらに、イラン製USV、UUVは「スウォーム攻撃」を想定している点も脅威だろう。AIを搭載し、ハチの大群のように密集して、互いに通信しながら目標に飽和攻撃を仕掛けるというものだ。強力な武装を有する米海軍のイージス艦といえども、数百のUSV、UUVが一斉に襲いかかれば、完全な撃退は無理だろう。

「ターゲットがない」と断言しながら攻撃を続けるトランプ、危険な消耗戦の行方

イランは今回の戦争で自爆型のUSVを実戦投入した可能性が高く、また自爆型のUUVについても、絶好の試験場としてホルムズ海峡やペルシャ湾で試用する可能性は捨て切れない。

米の軍事サイト「ザ・ウォーゾーン」は、3月1日にオマーン湾でマーシャル諸島船籍のタンカー「MKD VYOM」が、正体不明の“飛翔体”の攻撃を受け、乗組員1人が死亡したと報じている。これは今回の戦争で、イランが仕掛けた初のUSV攻撃による被害ではないかとも推測できる。

また米CNNによれば、12日にペルシャ湾奥、イラクの領海内で、マルタ船籍（米企業が保有）とマーシャル諸島船籍（ギリシャに拠点を置く企業が保有）の2隻のタンカーが、爆薬を積んだイランの船艇の衝突を受けて爆発・炎上し、乗組員1人が死亡したという。これもUSVによる自爆攻撃の可能性が極めて高い。

2026年3月11には、タイの貨物船がホルムズ海峡で衝突され炎上した（写真：Royal Thai Navy/／AP／アフロ）

トランプ氏は11日、米ニュースサイト「アクシオス」に対し、「（イランには）事実上、ターゲットとなるものが全くない」ため、「（攻撃は）間もなく終わる」と断言した。

ところが、その舌の根も乾かぬ同じ日に、ホワイトハウスで記者団に対し、「（イランに）われわれは歴史上どんな国も経験したことのない、最も大きな打撃を与えたが、まだ終わっていない」と強調した。軍事行動に関しては「これまでと同様だ」と述べ、戦争継続に含みを残す。

トランプ氏は「（必要ならば）米海軍とパートナー国がタンカーを護衛して海峡を通過させる」（英ロイター、9日）と意気込むが、米海軍は安全が確保されない限り護衛には応じない、と拒否の構えを見せている。

11日の米CBSの取材では、「（イランは）米経済全体を破壊する長期的な消耗戦に備えている」と話すなど、焦りの色も隠せないトランプ氏。ホルムズ海峡を巡るアメリカとイランの攻防は、収束の糸口が見えないまま、危険な消耗戦の様相を深めている。

米フロリダ州で記者会見するトランプ大統領（2026年3月9日、写真：ロイター＝共同通信社）

筆者：深川 孝行