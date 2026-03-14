認知症薬が効くかどうか「大きく揺れ動いてきた歴史」をご存知ですか？

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

これまで使われていた認知症薬はどうだったか？

新しい薬の登場に先立って、これまで認知症の治療薬として使われてきた薬剤には、どのようなものがあったのでしょうか。

これらは1990年代後半から使われはじめたもので、「コリンエステラーゼ阻害薬」という種類に分類されます。代表的なものとしては、ドネペジル（商品名アリセプト）、ガランタミン（商品名レミニール）、リバスチグミン（商品名イクセロン）などが挙げられます。

しかし、これらの薬も、認知症の進行を数ヵ月遅らせる程度の効果にとどまり、生活の質や日常生活での行動に大きな改善がみられるわけではありませんでした。さらに、副作用として吐き気や下痢などがあり、そのために途中で服用を中止する人もいました。

しかも、これらの薬の有用性について、評価が大きく揺れ動いてきた歴史があります。

たとえば、イギリスの国民保健サービス（NHS）では、2006年に出された診療ガイドラインにおいて、ドネペジルを、中等度のアルツハイマー型認知症には使用を認めるが、軽度の段階では必要ないと判断しました。薬剤価格に対して得られる効果が見合わないと評価されたためです。2011年には見直しが行われ、軽度および中等度のアルツハイマー型認知症の治療薬として再びガイドラインに記載されるようになりました。

一方、フランスでは2018年、これらの薬剤に対して再評価が行われた結果、医療保険の適用から外されました。これは、有効性と副作用のバランス、そして薬価を総合的に判断したうえで、公費で負担するほどの有用性はないと判断されたためです。

ただし、これらの薬は有害作用が強かったために承認を取り消されたわけではありません。あくまでも、医薬品としての認可は維持されつつも、公的医療保険の対象から外され、希望する人が自費で使用するオプション的医薬品と位置付けられたにすぎません。

それにしても、なぜ認知症薬では、このように歯切れの悪い判断が続くのでしょうか。

アルツハイマー型認知症の研究の歴史

アルツハイマー型認知症の原因をめぐる研究には、長い歴史があります。その中で、1980年代に大きな注目を集めたのが「アセチルコリン仮説」と呼ばれる理論でした。

この仮説は、1970年代後半に行われた病理解剖の研究が出発点となっています。その研究では、認知症の患者さんの脳内では、アセチルコリンという神経伝達物質の量が、健康な人に比べて著しく少なくなっていることが確認されました。そのため、1980年代には「アセチルコリンの減少こそが認知症の主な原因である」とする考え方が主流となり、実際にこの仮説に基づいた治療薬の開発が進められました。

しかし、1990年代には、この仮説には限界があることが明らかになってきます。たとえば、認知症以外の病気でも、脳内のアセチルコリンが減少しているケースがあるとわかってきたのです。そこで、「アセチルコリン仮説」は説得力を失っていきました。

一方で、1990年代には電子顕微鏡の技術や分子生物学の進歩により、アルツハイマー型認知症の患者の脳内には、異常な構造物が数多く存在していることが詳しく明らかになってきました。たとえば、顕微鏡で見える「老人斑」と呼ばれる沈着物の主成分がアミロイドβというたんぱく質であること、また、「神経原線維変化」と呼ばれる神経細胞内の構造異常の主成分がタウという異常なたんぱく質であることが突き止められました。

1990年代後半以降は、アルツハイマー型の原因をアミロイドの蓄積に求める「アミロイド仮説」が主流の理論となり、「アセチルコリン仮説」は姿を消していきました。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

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