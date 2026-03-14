「ブーズたち鳥たちわたしたち」 ［著］江國香織

アメリカ北東部、ロードアイランド州プロヴィデンス。絶品のクラムチャウダーを食べるためにこの地にやってきた恵理加が、お目当てのレストランに赴くところから物語は始まる。粋なシチュエーション。恋の予感。

でも、始まって早々、物語には奇妙な要素が見え隠れする。得体の知れないウェイター、ルークと、彼の保護者のような青年アンディ。boozeと呼ばれるルークとその仲間のことを、アンディは「人間じゃない」という。彼らの正体は？

日本に出自をもつというboozeたちのことを調べはじめた恵理加の得た情報の中に、「エンコ」や「ブナガヤ」という文字を見つけて、私の胸は高鳴った。まさか江國作品に、妖怪の名前が出てくるなんて。

ルークたち一族を「野生動物」とみなし、ペットのように可愛がりつつ庇護（ひご）するアンディたちの、微妙に父権主義的な態度の描写はさすがだ。対して日本では、人々の前に現れる異類のものたちの兆候は、ブームとして消費されつつも曖昧（あいまい）に受け流されてしまう。どちらも、さもありなん。

それにしても、彼ら異類のものたちはなぜ、陰に日向（ひなた）に人間界に関与してくるのか。音や雨や鳥たちの力を使って、彼らは人間たちを解放しようとしているのだ。けしかけ、孕（はら）ませ、蠢（うごめ）かせ――ほらもっと自由に、ためらうことなく、生きろ、生きろ、生きろ。

「それってつまり野性だよね」「うん。これってほんとに、断然野性」

同性カップルである真昼と弥生のやりとりに、そうかあ、と思う。粋でも無粋でも、愛とか人生とかいうものは元来野性で、それを真摯（しんし）に突き詰めていくと、人間の枠の外へ突き抜けていくんだ。私たちを動かす、得体の知れない力の方へ。

それに薄々気づきながら、知らんふりをして、私たちは日々生きていく。そんな人間たちの生を見守り、からかい、言祝（ことほ）いでいる、それが素晴らしき妖怪たちなのだ。

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えくに・かおり 1964年生まれ。小説家。2004年に『号泣する準備はできていた』で直木賞。ほかに『犬とハモニカ』など。