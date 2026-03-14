衝撃スイーパーに森下が転倒…大谷のリアクションにファン注目

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は12日（日本時間13日）、マーリンズの本拠地ローンデポパークで実戦形式の投球練習「ライブBP」を行った。4イニング想定で59球、安打性2本、7奪三振をマーク。森下翔太外野手（阪神）から三振を奪った際の大谷が見せた“反応”にファンは笑顔になった。

衝撃のマウンドだった。打者7人と対戦した4イニング目、大谷は阪神の坂本誠志郎捕手（阪神）のバットを粉砕すると、続く森下に対して自慢のスイーパーを投じた。凄まじいキレに腰を砕かれた森下は、そのまま右打席内に大の字になって倒れ込むほど。この光景をマウンドから見ていた大谷は、思わず白い歯をこぼして「ハハハハ」と高笑いを見せていた、

大袈裟に倒れ込む森下も話題になったが、大谷の純粋な姿”にもファンは注目した。準々決勝が近づく中でも野球を心から楽しみ、同僚をアウトにして喜びを表現する“クソガキ”ぶりに、多くのファンが癒やされたようだ。

SNS上では「楽しそうだー投げたにさーん」「三振にとって大の字になってる森下を笑う大谷さん。ほんま野球小僧」「翔平さんも笑顔」「悔しがる森下君のリアクション見て笑う大谷さん」「単純に楽しそうに野球やってるなあ」「大谷も森下くんも楽しそう」といったコメントが続々と寄せられた。（Full-Count編集部）