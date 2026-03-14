多賀少年野球クラブ・辻正人監督が伝授…飛距離が変わる“打ち方”

打球を遠くに飛ばす打ち方を、子どもにどう教えたらいいのだろうか。少年野球の多くの指導者が抱えている悩みの1つだろう。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は、“肩の入れ替え”を意識したスイングを選手に推奨。小柄で非力な子でも飛距離がアップするという。

野球選手なら誰もが憧れる本塁打を打つには――。強い打球を飛ばす秘訣として、辻監督が重視するのは体とバットのグリップの“距離”を取ること。バットを握った手を、可能な限り捕手側に向けて構えるのがポイントで、バットのヘッドは後頭部に入って投手側に向く形になる。

かなり窮屈な形になるが、ここで“ひと工夫”。投手側の手（右打者なら左手）を緩めるのだ。バットを強く握らないことで、窮屈な状態から解放される。バットを捕手側の肩に担ぐ形になる。

振り出す際のNG動作はバットから動かしてしまうことで、振り遅れに繋がる。小さな子どもはバットの重みに負けて「絶対に振れないです」。ポイントは両肩を入れ替えるように素早く回すこと。同時に、緩めていた投手側の手に力を入れる。

そうすると、バットのヘッドが自然に走る。「バットの重さで振り抜くということです。これで小さな子どもも飛距離がすごく出るようになりました」。打ちにいく時にバットが肩から離れてしまいがちだが、肩に置いた状態で回転する意識も重要になる。

小さな子どもは腕力頼りの“手打ち”になりがち。しかし、肩の入れ替えを意識することで体全体を使ったスイングが可能になる。バットのグリップを体から離して距離を作り、投手側の手の力を緩め、バットを肩に担いだ状態から鋭く回転する。飛距離アップへ、“多賀打ち”と称される打法を試してみてはどうだろうか。（First-Pitch編集部）