小泉進次郎防衛大臣が訪れた”謎の小さな軍需企業”の正体

「反シリコンバレー」的ムーブメントとは

ここ数年、米国の防衛テクノロジー分野で注目を浴びるのが、ロサンゼルス国際空港（LAX）から約3キロの距離にあるエル・セグンドと呼ばれる街だ。第二次世界大戦中に航空機製造の拠点となったこの街はいま、全米の愛国心あふれる若手起業家が集う「反シリコンバレー」的ムーブメントの震源地となっている。

米フォーブスは2024年4月、この街の起業家たちが、「筋トレに励みながらプログラムを書き、夜のビーチで焚き火を囲みながら米国の未来を語り合う」とレポートした。背景にあるのは、米国がハードウェア製造の原点に立ち返るべきだという思いだ。「左派寄りのシリコンバレーのソフトウェア企業ばかりが注目されるのは、もううんざりだ。自国を守るための兵器を作るのは素晴らしいことだ」と、ある20代の起業家はコメントした。

そのエル・セグンドでいま最も注目を集める新興企業の一つが、ドローン（無人機）メーカーの「ネロス・テクノロジーズ」だ。最高技術責任者（CTO）を務めるオラフ・ヒチワ氏は24歳。2歳年下の最高経営責任者（CEO）を務めるソレン・モンロー・アンダーソン氏と共に、ロシアによるウクライナ侵攻の翌年、2023年夏に同社を創業。これまで累計1億2100万ドル（約188億円）を調達し、米軍およびウクライナ軍を顧客としている。

小泉進次郎防衛大臣は、1月の訪米でピート・ヘグセス国防長官と「筋トレ外交」に勤しみメディアの注目を浴びたが、多忙な日程の合間を縫って訪れたのが、創業3年に満たない同社だった。

「防衛大臣として初めての訪米で、こんなに小さな会社にわざわざ来てくれた。その事実こそが、彼の切迫感と本気さを証明しています。今は変革の時代だ、新しい兵器システムが必要だという認識がある。そういう小泉大臣の姿勢に深く感謝しています」

そう語るヒチワ氏らは、現代の戦争で最も効果的な兵器となったFPV（一人称視点）ドローンの量産体制の構築を急ピッチで進めている。操縦者がゴーグルを装着すると、ビデオゲームのような感覚で操縦でき、爆薬を搭載した機体でカミカゼ攻撃（自爆攻撃）を仕掛けられるFPVドローンは、わずか数十万円のコストで、数億円の戦車や装甲車をピンポイントで破壊できる。ロシアとウクライナの戦争の死傷者の約70％は、このようなドローンによるものという。

「私たちは、おそらく人類史上最も平和な時代に育った世代の一人です。しかし、残念ながら人間というものは、放っておけば互いに侵略し合う性質を持っている。侵略が行われるのは、それがゲーム理論で考えて理にかなう場合です」とヒチワ氏は語る。

戦争をゲームに例えた場合、対立する2国間で武力衝突が起きないのは、両国の武力が拮抗している場合だとするゲーム理論は、防衛分野の起業家の間で広く支持されている。しかし、かつての偉大な工業力を失ってしまった米国は、自国を守るための力を喪失しつつある。それこそが、中国が太平洋地域や日本、台湾周辺で攻撃的になっている理由だと彼らは主張する。ヒチワ氏によれば、ウクライナの戦場で使用されるドローンの供給網の97％は、DJIを筆頭とする中国メーカーが握っている。

「空を埋め尽くすドローンの壁があれば、軍事侵攻はコスト的に割に合わないものになる。兵器システムの供給体制を整え、信頼できる抑止力を持つことが、極めて重要なのです」

ドローン業界の神童

米ニューヨーク・タイムズ紙が「ドローン業界の神童」と評したヒチワ氏と共同創業者のアンダーソン氏の2人は、10代の初頭から競技用ドローンの世界で技術を磨いてきた。

中国から取り寄せた部品でドローンを組み立てて、レースに没頭したヒチワ氏は、後に「ドローン界のF1」と呼ばれる世界選手権「マルチGP」で世界チャンピオンとなったアンダーソン氏と2017年に出会い、機体の高速化について議論を交わすようになった。世界初の超軽量コントローラーを独学で設計したエンジニアのヒチワ氏は、ニューヨーク州の名門ロチェスター工科大学に進んだものの、2年で中退した。

2人が起業を決意したのは、2022年のロシアのウクライナ侵攻を受けてのことだ。兵士らが初歩的なドローンに爆弾を取り付けてロシア軍に対抗する様子を見て、「高校生の趣味が世界を変えるテクノロジーになった」と実感した。

2023年夏、シリコンバレーの人工知能（AI）スタートアップで働いていたヒチワ氏は、アンダーソン氏に説得され、再びドローン製作に着手。SNSでつながったウクライナ人と連絡を取り、約30機の試作品を製造した。秋には父親らとともにキーウを訪れ、兵士たちからのフィードバックを集めた。

現地の兵士らは最初、「このガキは何者だ？」という顔で2人を見ていたという。しかし、アンダーソン氏がゴーグルを装着して猛烈な勢いで機体を飛ばすと、彼らは態度を一変させた。「おお、キミはどのリーグで優勝したんだ？ マルチGPか！ といった具合でした。それがきっかけで心を開いてくれたんです」

その頃、FPVドローンはまだ普及の初期段階で、政府からの資金援助も少なく、Eコマースで自腹で400ドル程度の機体を買う兵士もいたという。キーウの街を歩けば、あちこちで兵士の妻たちが募金を呼びかけるバザーが開かれていた。

「ある時、ドローンの形をしたクッキーを売っている女性を見たんですが、彼女は戦地の夫にドローンを送るために資金を集めていました。また、ある時は、兵士の妻たちがハンダごての使い方を学んで、ドローンを組み立てている現場にも行きました」

その直前まで、シリコンバレーに居たヒチワ氏は、「自分はなんて幸運だったんだろう」と考えた。

「ウクライナでは『武器を作るべきか否か』なんて議論をしている余裕すらないのに、自分はサンフランシスコの一角でゲーム機の心配をしていた。戦場においては、『武器を作るか、それとも死ぬか』の二択しかない。もし私たちが武器を作らないと決めても、ロシア側は何の迷いもなく武器を作り続けるでしょう。

防衛や抑止力なんて心配しなくていいと言えるのは、極めて恵まれた特権の上にあぐらをかいているからです。そんな余裕を長く持ちすぎれば、戦争が勃発するのは時間の問題だ。その時になれば、誰かが嫌でも武器を作らされることになるでしょう」

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