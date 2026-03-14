昨年9月に成年式が執り行われ、"将来の天皇"への道を歩む悠仁さま。しかし、通学されている筑波大学では永田恭介学長の任期が13年に及び、「学長は独裁やめろ」という立て看板が登場する騒動が発生している。悠仁さまが通うキャンパスで何が起きているのか。【全3回の第3回】

【写真】「永田学長独裁やめろ」「筑波大学に言論の自由を」などと書かれた立て看板。悠仁さまが通う筑波大学校舎のすぐそばに設置されていた

永田恭介学長は、悠仁さまの入学を控えた2024年12月の定例会見で祝意と歓迎を述べるなど、悠仁さまの受け入れに前向きな姿勢を見せてきた。こうした経緯があるだけに、一部教職員や学生による不信が、学長の責任問題にまで発展すれば悠仁さまが安定した学生生活を送れるかどうかにも影響する。大学側が悠仁さまを受け入れた判断に対しても教職員や学生らが疑念を抱いているとすれば、憂慮すべき状況だろう。

筑波大をめぐっては、「学生宿舎」の利用料値上げも注目を集めている。同大には3500室を超える学生や職員向けの寮があり、これまで月約1万5000〜4万円ほどで入居できたのが、4月から1万〜3万円ほど上乗せされる。1月20日の説明会では大学側の姿勢が高圧的だとして学生たちが反発し、4時間にわたり紛糾したなどと報じられた（筑波大学広報局は「学生に伝わりやすい手段の活用、説明内容等で引き続き対応している」と回答）。

筑波大で悠仁さまを取り巻く環境が騒がしくなっている懸念は拭えない。

学習院大との違い

2006〜2015年に学習院女子大で非常勤講師を務めた経歴を持つ皇室ジャーナリスト・神田秀一氏が言う。

「これまで皇族の就学先としては学習院を選ぶのが伝統となっていました。学習院には学校側の配慮、警備体制、施設の整備など、様々な面で特別な環境が整っていた。学習院大や同女子大のキャンパス内を歩いていると、私服の警察官が目立たないようにいられる場所があり、不審者の情報共有などは徹底していました」

学生や保護者も、自然な形で皇族を受け入れる文化があったという。

「入学式などで当時の皇太子（今上天皇）ご夫妻や宮家当主と接する機会がある保護者の方々も、皇族の立場を理解しており、皇室に対する自然な敬意も育まれていました。初等科から大学まで共に通う学友も、皇族の立場を理解し、適切な距離感を保ちながら接していた。そのため、筑波大で見られるような混乱はなかったという認識です。

皇族受け入れのノウハウが蓄積された学習院であれば、特別対応やそれに対する学生らの反応も抑制できていたでしょう。筑波大は受け入れが初めてであるがために、今回のような混乱が生じてしまったのではないか」

当然、大学は皇族が通学している以上、いかなるトラブルも起こしてはならないという責任が生じると神田氏は続ける。

「それは、宮内庁、皇宮警察、警視庁、茨城県警などの関係機関にとっても同様です。最低限の警備はもちろん必要となりますが、筑波大学では受け入れが初めてだったため、どこまで警備を行なえばいいかわからない部分もあったのではないか。入学前から警備体制や学生側の受け止めに対する懸念は指摘されていたため、今回のような騒動は、その懸念が表出してしまったということでしょう」

悠仁さまの入学にあたり、警備面などの混乱がないか筑波大に尋ねると、「警備に関することについては回答を控える」（広報局）とのことだった。宮内庁も「大学の行う措置について、お答えする立場にございません」（総務課報道室）とした。悠仁さまを取り巻く環境に、安寧は訪れるのだろうか。

（第1回から読む）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号