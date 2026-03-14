バービーの夫がAIに頼りまくって家族旅行を計画して知った「AIでは決してわからないこと」

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第31回。文章の作成やアイデア出し、画像の生成など、さまざまなことができるAI（人工知能）。近年はその活用分野も幅広くなり、ビジネスにおいても重要な役割を果たしつつあります。今回はそんなAIの世界にどっぷりハマっているというつーたんさんが、AIとの付き合い方について考えさせられた出来事をお伝えします。

AIになんでもかんでも聞いてしまう

最近、SNSを開くとまるで現実世界と見間違うようなAI生成のフェイク動画が次から次へと流れてくる。

先月の連載でも「SNSに溢れる『正義』と自認している言葉に息苦しさを感じる」なんて書いたばかりだが、何万もの「いいね」がついた誤った情報が、まるで真実のように拡散されていく光景を見ると、正しさと嘘の境界線がドロドロに溶けていくような怖さを感じる。

その一方で、僕はこの世界にどっぷりと依存してもいる。それはどんな疑問にも、AIがわずか数秒で最適解を提示してくれるからだ。仕事の調べ物から旅行のプランまで、検索窓にわがままを入力すれば、無駄を省いた精度の高い答えがすぐに返ってくる。最短距離で効率的に解決できてしまう手軽さに、僕はなんでもかんでもAIに聞く癖がついてしまった。

でも、最適化された世界が手のひらにあることに慣れすぎると、ふと足元がおぼつかなくなるような感覚に陥ることがある。画面の中の答えには、やはりどこか血が通っていないのだ。

フェイク動画も、AIがくれる正解も、「体温がない」という点では同じなのかもしれない。僕たちが生きている現実の生々しさとは、決定的に違うのだ。

家族旅行中、AIは頼れるパートナー

先日、妻が島根県出雲市で開催されるイベントに出演するということで、それに合わせて、家族3人で出雲へ出かけた。僕にとっては念願の初・島根県だ。

ただ、楽しみな反面、1歳半の娘を連れての旅行は不安も多い。そこで心配性の僕は、出発前にAIアプリの力をフル活用して、これ以上ないほど効率的で無駄のないスケジュールを組んだ。レンタカー利用時の動線から、宿泊先、持ち物まで。AIが数秒で弾き出してくれた「旅のしおり」は、小さな娘への配慮も完璧で、僕はすっかり安心しきっていた。

現地についてからも、AIは頼れるパートナーだった。レンタカーで出雲大社へ向かう途中、あいにく雨が降り出したのだが、「子連れでも移動しやすい駐車場はどこ？」と尋ねれば、降車後に効率よく移動できる最適な駐車場を教えてくれた。まるで優秀な秘書を連れ歩いているような安心感だ。今回の旅は、AIのおかげでスムーズに進めていけるはずだった。

しかし、1歳半の子どもとの旅行が、すべてAIの計算通りに進むわけがなかった。出雲大社を参拝した後の晩ごはんのときのこと。もちろん、外出先で機嫌を損ねることは東京でもよくあるため、娘のお気に入りのベビーフードや食べ慣れたお菓子など万全の準備はしていた。

だが、慣れない長旅の疲れや環境の変化からか、娘は突然それらすべてを拒否し始めたのだ。普段なら食べるものにもプイッと顔を背け、「イヤイヤ〜〜〜ッ」とのけ反り、ご飯をほとんど食べてくれなくなった。ネットで検索しても「無理をさせず食べられるものを」なんて助言が出てくるが、目の前で泣き叫ぶ娘を前にしては何の慰めにもならない。

急遽ネットで調べた地元の飲食店へ行くと…

このままだと健康面の心配はもちろん、このあとの機嫌などにも影響するので、どこか別のお店はないかとネット検索し、すがるような思いで飛び込んだ地元の飲食店。行く前に電話した際、「子どもと一緒に行きたい」とダメ元で伝えたところ、快く受け入れてくれた。

ネットの口コミには「子連れ歓迎」なんて書かれていなかったが、案内されたのはゆったりとした小上がりの個室席。子ども用の食器や椅子まで用意してくれていた。さらに、お店の人たちは嫌な顔ひとつせず、「これなら食べられるかな？」と温かい声をかけてくれたのだ。その人間味あふれる気遣いのおかげか、娘も不思議と少しずつ口を開けてくれた。

AIが教えてくれた便利な情報の数々はたしかにありがたかった。でも、この小上がりの席の存在や、お店の人たちの温もりは、ネットの検索結果にもAIの最適解にも載っていなかった。効率を求めてスマホの画面だけを頼りにしていたら、絶対に出会えなかった景色だった。

AIに聞いてわかるのは、「ネット上にある情報だけ」なのだということにも改めて気づかされた。誰かがネットにあげなかったら、絶対に出会えないものがたくさんあるのだ。

夫婦間でも効率を求めてしまうけれど…

思えば、これは一番身近な夫婦関係においても同じだ。最短距離で「正論」や「最適解」ばかりをぶつけ合っていては、相手の言葉の裏にある本当の感情や温もりは見えてこない。

AIに慣れすぎると、僕たちは人間関係にまでAIのように無意識に最短距離の正解を求めてしまうのかもしれない。非効率でも、相手の息遣いを感じながら生々しい言葉をしっかり交わすことでしか辿り着けない場所や答えはある。

スマホ画面の中の「正解」が不確かで、何万もの「いいね」がついた誤情報が蔓延しがちな時代。これは本当なのかと疑い続けなければならないのは、正直言ってとても疲れる。でも、だからこそ、目の前にあるごまかしのきかない現実が愛おしくも感じる。

出雲で立ち寄ったお店の小上がり席の温もり。子どもが寝静まった後に、妻とお酒を酌み交わしながら語り合う時間。娘の小さな呼吸と、ずっしりとした重み。愛犬・神の軽快な足音……。これらは、すべてリアル。どんなにAIが進化しても決して生成できないものだ。時には遠回りもするけれど、汗やら涙やらが混じった、愛おしい日常がそこにある。

今回の出来事を経て、僕自身のAIとの付き合い方も明確になった気がする。なんでもかんでも検索窓に打ち込んで「最短ルート」を探すことは、もう避けたい。

もちろん仕事や旅行のプランなど、AIが提示する効率的な正解にはこれからも頼るつもりだ。けれど、誰かの言葉の裏にある感情や、娘の涙の理由といった「答えのないもの」を前にしたときは、スマホを置いて僕の心で生々しく向き合っていきたいと思った。

これから先、娘が物心つく頃には、AIと現実の境界線はさらに溶け合っているだろう。フェイクを見破るリテラシーを身につけることは間違いなく必要不可欠だ。だからといって、AIを遠ざける必要はないし、便利な道具として効率や正解の導きはどんどん頼ればいい。でも、人間関係や感情といった「答えのないもの」まで委ねすぎてはいけないと思う。

娘には、どれだけデジタルが発達しても決して最適化できない、理屈じゃどうにもならない「人間のめんどくささ」を面白がれる人になってほしい。目の前の人と誠実に向き合い、時には一緒にオロオロと行ったり来たりしながら、自分自身の肌でこの世界を感じる力。その泥臭くて遠回りな経験こそが、フェイクの多い世界を生き抜くための一番の武器になるかもしれないから。きっとそれは、父親である僕にもまだまだ必要な力なのだろう。

１歳半の娘にハッとさせられて…バービーの夫が「正しい人」でいたいと思わなくなった理由