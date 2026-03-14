WBCのスペシャルサポーターを務める二宮和也（42才）が、興奮を隠しきれなかったのが種市篤暉（27才）の快投だ。韓国戦で三者連続三振を奪うと、オーストラリア戦でも1回を完璧に抑えた。

「種市選手が世界に見つかった瞬間に立ち会った」

試合後のインタビューで、二宮はそう賛辞を贈った。

「先発の菅野智之投手は丁寧に低めをつくピッチング。種市投手にバトンをつないだ2番手の隅田知一郎投手は9つのアウトのうち7つを三振で奪いました」（スポーツ紙記者）

3人には共通点がある。それは、アスリート・コンサルタントの鴻江寿治氏による指導を受け、野球選手として飛躍したことだ。鴻江氏は過去のWBCや五輪の代表チームに帯同経験があり、20年以上にわたってアスリートと対峙して作り上げた「鴻江理論」をもとに選手を指導している。鴻江理論は、人の体を「うで体」と「あし体」の2タイプに分類する考え方だ。

「簡単に言うと、うで体は猫背型。あし体は反り腰型です。よく、"体のバランスを整えよう"と言われたりしますが、私に言わせると、人は誰でも体の歪みを持っています。こういった歪みがあるのは普通のことで、大事なのは自分がどちらのタイプかを知り、タイプに合った体の動かし方をすることです」（鴻江氏）

ちなみに種市はあし体だ。人によって差はあるが、タイプに合わない体の動かし方をしていると、パフォーマンスが上がらないだけでなく、ケガや故障につながるリスクもあるという。

鴻江氏の理論が、"侍"投手陣の屋台骨を支えている。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号