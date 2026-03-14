この土日に放送される『世界ふしぎ発見！』『がっちりマンデー！！』のゴールデン特番。『世界ふしぎ発見！』はちょうど40年、『がっちりマンデー』は20年を超える長寿番組だ。長きにわたって支持される両番組にはどんな共通点があるのだろうか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

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TBSが14日（土）に『世界ふしぎ発見！大発掘！黄金のマスクが出た！！岡田准一エジプト特別潜入3時間SP』（18時51分〜21時56分）、15日（日）に『特大がっちりマンデー！！JR全7社TV初の全面協力！スゴイ新幹線&電車の禁断ウラ側』（19時〜21時）を放送します。

どちらも視聴者の多い土日のゴールデンタイム特番ですが、『ふしぎ発見』はちょうど放送40年、『がっちりマンデー』は放送20年を超える長寿番組。両番組はTBSに限らずテレビ業界の中でも異質な存在であり、一時的な視聴率の上下に左右されず長年続いていくための共通点があります。

では両番組にはどんな共通点があり、他番組とはどんな違いがあって今回のような休日のゴールデン特番が可能になるのでしょうか。

「歴史」「経済」という堅いジャンルだが

なぜ『ふしぎ発見』と『がっちりマンデー』は異質な存在なのか。

まず『ふしぎ発見』は、「"歴史と遊ぶ"をテーマに、世界のあらゆる"ふしぎ"をミステリーハンターがクイズとトークで解き明かしていく」というコンセプトの番組。海外ロケに定評のあるテレビマンユニオンとの共同製作であり、日立グループの単独提供番組であり続けることで番組の質が保たれてきました。

次に『がっちりマンデー』は、「日曜に経済の勉強をして月曜日から実践しよう」というコンセプトの番組。誰もが知る大企業から地方の零細企業、知られざる産業、家庭の節約術まで幅広い"儲け話"をフィーチャーすることで老若男女幅広い層からの支持を得てきました。

両番組の共通点は、NHKで放送されていてもおかしくはない歴史や経済という堅いジャンルを扱いながら、どちらも肩の力を抜いて見られる楽しげなムード。歴史や経済にあまり興味はない人も「この番組なら観られる」という、ほどよい知的好奇心を満たす構成・演出のさじ加減が長寿の秘けつとなっています。

今回のゴールデン特番でも「初めて見るような映像」「この番組でしか得られない情報」をふんだんに盛り込むことで視聴者に「やっぱりこの番組は違う」「見やすいのに学んだ気分になれる」と感じさせていくのでしょう。

そんな教養的な要素と間口の広さがあることから、両番組は常に「子どもにも見せたい番組」「親子一緒に見たい番組」などと言われてきました。しかも「幼児でも見られる放送回が多く、それでいて大人の興味を引ける」というバランス感覚は年月を経るごとに精度が上がり、他局の模倣番組を寄せ付けないレベルに到達したと言っていいでしょう。

テレビ冬の時代でも「出たい」番組

さらに「親子一緒に見たい」と言われる番組だからこそ、芸能人たちにとって「出たい番組」の筆頭でもありました。

特に『ふしぎ発見』は「ミステリーハンターに憧れる」という若手が多く、「それが実現したらクイズの解答席で黒柳徹子さんに会う」ことを目標にするタレントが少なくありません。一方の『がっちりマンデー』も「朝の経済番組に呼ばれるようになったらタレントとして一人前で、仕事の幅がますます広がる」という見方があり、若手タレントの登竜門としてのムードが感じられます。

そもそも長寿番組は出演に際したステイタスの獲得だけでなく、「子どものころから見ていた」「家族や友人を喜ばせられる」という思い入れもある特別な存在。ただ、それでも時代の変化に対応できず、視聴率の急激な低下に悩まされ、終了していく長寿番組が少なくありません。

そんなテレビにとって厳しい時代に、開始以来のコンセプトをブレずに継続させているのですから、両番組の存在感が際立っていくのは当然でしょう。ネット上には無数に動画がアップされていますが、コンテンツとしての強度が高い両番組がそれにまぎれることはなく、「わざわざテレビをつけて観る」という動機付けになるところにも強さを感じさせられます。

『ふしぎ発見』は2年前の春にレギュラー放送を終えて特番化したことで、さらにその希少価値が高まり、今回の「岡田准一がエジプト潜入」のような大型企画を仕掛けやすくなりました。

一方の『がっちりマンデー』は日曜朝というプレッシャーの少ない時間帯で安定した評価を継続中。年月を経るごとに休日を代表する番組の1つとして定着し、各企業との縁が深まることで大型企画のチャンスが生まれ、いざとなれば今回のようなゴールデン特番も仕掛けられるという好循環がうかがえます。

どちらも長寿番組としての必然性が高く、逆に「大義なく終わらせてしまうと批判が寄せられるリスクがある」というレベルに達していることに気付かされます。もはや類似番組の追随を許さないポジションだけに、まだまだ長寿番組の象徴的な存在となっていくのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。