Ìë¡Ö¤ª¾ßÌýÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²È¤ò½Ð¤¿¥Ä¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÉ×¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Ä¥Þ¤Î·èÃÇ
¡Ö¤ª¾ßÌý¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥Ä¥Þ
¤¢¤ëÈÕ¡¢¡Ö¤ª¾ßÌý¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢²È¤ò½Ð¤¿¥Ä¥Þ¡£É×¤Ï¤½¤Î²»¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥Ä¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤À¤Ê¤¢¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢ÉÔ¿®´¶¤â²¿¤âÊú¤«¤º¤Ë¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ê¤ËÌá¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ä¥Þ¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÌ¾¼ê¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤â¹â¤¤Ìî¸¶¹»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ä¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
Ìî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2013Ç¯¡ØÌ¼¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó ¿Æ»Ò¤ÇÌÂ¤Ã¤¿198Æü´Ö¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2021Ç¯¡Ø¾Ã¤¨¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡ØºÊ¤¬¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÂè25²ó¼ê筭¼£ÃîÊ¸²½¾ÞÃ»ÊÔ¾Þ¤ò¼õ¾Ï¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ø¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¡¢¡Øº£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀÖ¤¤ÎÙ¿Í¡Á¾®¤µ¤Êµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤«¤é¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤È²æËý¤·¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ºÊ¤ÎÇ¦ÂÑ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¡¢ÆÍÁ³Ìµ»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Êì¤Î²ù¤·¤µ¤ä¶ì¤·¤µ¡¢¼÷Âà¿¦¤«¤é15Ç¯¡¢¼þ°Ï¤ä²ÈÂ²¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤ÎÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÉÁ¤¯Ìî¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ä¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤òÉÁ¤«¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¿¡©
¡½¡½É×¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ËÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥è¥·»Ò¡£º£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÌ¡²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁêÃÌ¼Ô¤Î¹âÎð½÷À¤¬¡¢¤·¤¯¤·¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·µ¤¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤ªÇÌ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¸å¤É¤¦¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÉÂ±¡¤ÇËË¤òÃ¡¤«¤ì¡¢È¾µã¤¤Ç¡Ä
¤½¤³¤Ë¡¢°ÊÁ°¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤ªÇÌ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¿¤ÀÆ»Ã¼¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¡¢ÍçÂ¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤¼±«¤ÎÃæ¡¢ÍçÂ¤Ç¡Ä¡Ä¡£É×ÉØ·ö²Þ¤Ç¤â¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤é¤·¤¹âÎð½÷À¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¤Ç¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ËËË¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ú¤¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËË¤òÃ¡¤«¤ì¡¢È¾µã¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡Ö¤¯¤½¡¼¤Ã¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¸«¤¿¹âÎð½÷À¤¿¤Á¡¢70Âå80Âå¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¼¡¤Ë½ñ¤³¤¦¤ÈÃ´Åö¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ºÊ¤¬É×¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢ºÊ¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤ê¡Ø¤è¤Ã¤Ý¤É²æËý¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤³¤Î±ü¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Æ±¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢É×¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î²æËý¤Î¸Â³¦¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¡£¤½¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤â¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ËÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡þÌëÃÙ¤¯¤Ë¡Ö¾ßÌý¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥è¥·»Ò¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Â³¤¤ÏÂè2ÏÃ¡Ö醬Ìý¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¥Ä¥Þ¤ÎÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¤¤¯É×¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤ëÉ×¤Ë·Ù»¡´±¤«¤é¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ë¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè2ÏÃ¡Û醬Ìý¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¥Ä¥Þ¤ÎÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¤¤¯É×¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤ëÉ×¤Ë·Ù»¡´±¤«¤é¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¼ÁÌä