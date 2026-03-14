◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)

NBA・ブルズの河村勇輝選手がレイカーズの八村塁選手と対戦。初めてNBAで同時にコートに立ち、マッチアップしました。

ベンチからスタートした河村選手は第2クオーターから出場。レブロン・ジェームズ選手を前に3ポイントシュートを決めるなど、10分08秒のプレイタイムで3得点2アシスト1リバウンドを記録しました。

レブロン選手やルカ・ドンチッチ選手と体をぶつけながら対戦したことについて「ドンチッチ選手とレブロン選手はNBAの中でもトップ選手ですし、世界最高峰の選手達と毎日試合して、競争できるのは本当に素晴らしい機会だなと毎回思います」と語りました。

レブロン選手越しに決めた3ポイントについて「間違いなくあの3ポイントは自分を落ち着かせたシュートだったと思いますし、コーチからは『フリーだったら絶対打て』と言われているので、そこで一本決めたのは良かったと思います」とコメント。「後半フリーになって打てるタイミングはあったんですけど、シュートフェイクをして違うプレーを選択してしまったのは、もうちょっと打っても良かったとは今思います」と反省も語りました。

第2クオーター残り10分58秒には速攻からボールを運びバックボードにボールを当て、ブゼリス選手のアリウープダンクを演出。「もうドフリーだったので、レイアップでも良いかなと思ったんですけど、うしろから、ダンカーの彼が走ってきていたので、一つ自分の見せ所でもあるなと思って、バックボードに当ててああいったアリウープを演出できて良かったと思います」と振り返りました。

記者から「あれはアシストにならないんですよ」と言われると「らしいですね。知ってます知ってます」と笑顔。「そんなの関係せずに、バックボードに当ててアリウープは士気があがるんじゃないかと思っているので、確実にドフリーだったのでやりました」と語りました。