マッサージやテーピングは「一時しのぎ」？ 足と脚の悩みは「歩き方」でほとんど改善できる【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

足と脚の悩みは「歩き方」でほとんど改善できる

悩みの根本原因は間違った歩き方

外反母趾やひざの痛みなど、足と脚の悩みを抱える方は近年、増え続けています。その理由の1つは、悩みに合った治療や対策を講じていないからではないでしょうか。では、足と脚の悩みに合った解決策とは何か。私は「歩き方」を改善することで、ほとんどすべての足と脚の悩みを解決できると考えています。

例えば、足では外反母趾をはじめ内反小趾、浮き指、扁平足、足底筋膜炎、魚の目、巻き爪など。脚ではひざ痛、股関節痛のほか、脚の疲れやすさやむくみ、ふらつきまで改善できます。

さらに、歩き方を正すと全身の姿勢までよくなるので、反り腰や猫背が改善されたり、腰痛、肩こりが軽減されたりもします。また、美容の面でも、O脚が治ったり、太ももやお尻がすっきり引き締まったりといった効果があります。

なぜ歩き方でそんなに多くの症状が改善するかというと、答えは簡単。それらの症状の原因が「間違った歩き方」だからです。外反母趾にしても、いくらテーピングやマッサージといった治療を施しても、歩き方を正さない限り一時しのぎにすぎません。足には骨格の構造上、最も自然で負担がかからない使い方があります。この考え方を「生体構造力学(バイオメカニズム)」と呼びますが、この考えに基づく歩き方に変えることで、足だけでなく全身の健康を取り戻せるのです。

歩き方で改善できる足と脚の悩み

過剰回内に関係する代表的な症状

【足】 外反母趾、内反小趾、浮き指、扁平足、中足骨骨頭痛、モートン病、足底筋膜炎、魚の目、巻き爪

など 【脚】 ひざ痛、股関節痛、脚がむくむ、脚が疲れやすい、脚がふらつく

など

【全身】 腰痛、肩こり、頭痛

など 【美容】 O脚、姿勢が悪い (猫背・巻き肩)、反り腰、太ももが太い、お尻がたれる

など

悩みの原因（元）を改善しないと何も解決しない

なぜその痛みが発生しているのかという原因を見つけ、それを改善しなければ、いくら痛みにたいして処置をしても必ず再発します。そしてその原因のほとんどは「歩き方」にあります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志