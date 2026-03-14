終盤にかけてドル円は高値を更新、ドル高続く＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は朝方ドル売りとなり１５９．０１円と、東京朝の１５９．０２円を小幅ながら下回った。中東情勢への警戒は継続も、目立った新規材料がなく、これまでのドル買いに対する調整が入った。前日まで３日続落となっていたダウ平均株価がプラス圏でスタートし、その後も買いが出るなど、しっかりの動きとなったことも、ポジション調整のドル売りにつながった。



しかし、１５９円台を維持して反発を見せると、その後ドル高円安が優勢となった。中東情勢をにらみ、週末越えのドル売りポジションの維持には慎重。東京午後につけたそれまでの高値１５９．６９円に並んだあと、高値圏でのもみ合いを経て、終盤に入ってもう一段買われて高値を更新する形で週の取引を終えた。



中東情勢は長期化が見込まれており、ＮＹ原油も序盤の下げから一転して９９ドル台に上昇して引けている。来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では政策金利の据え置きが濃厚。声明や議長会見、参加メンバーによる経済見通しなどで物価高警戒と利下げの当面見送りの姿勢が見られる可能性があり、ドルは買いが出やすい地合いとなっている。



ドル円に関しては介入警戒感などが上値を抑えている面があるが、ドル全面高では介入の効果は限定的と見られ、当局は難しい対応を迫られている。



ユーロドルはロンドン市場で１．１４３０ドル台までユーロ安が進んだ後、いったん反発し、ＮＹ朝のドル安局面で１．１４８０ドル台を付けた。しかし、中東情勢をにらんだ有事のドル買いが強まると、ロンドン市場での安値を割り込んで売りが広がり、１．１４１１ドルを付けている。昨年８月以来のユーロ安ドル高となる。



ポンドドルも売りが優勢な展開。ユーロに比べると戻りも限定的で、上値の重さが印象付けられた。東京午前に１．３３７０を付けていたが、その後じりじりと下げ、ＮＹ朝のドル安局面でも１．３２４０ドル台から１．３２９０ドル付近までの反発にとどまって、その後１．３２１９ドルを付けている。こちらも年初来の安値を更新し、昨年１２月以来の安値圏。



ロンドン市場で売りが出たユーロ円はＮＹ朝にかけて対ドルでのユーロの買いもあって１８２．９０円台まで反発。対ドルでのユーロ売りとリスク警戒の円買いもあって１８２．２６円とロンドン市場の安値を割り込む動きとなった。



ポンド円はユーロ円同様にロンドン市場で売りが強まり、２１２．８８円から２１１円台前半へ下落。ＮＹ市場にかけて２１１円台前半を中心とした推移。安値は２１１．０７円となっている。



ドルカナダはドル買いに加え、カナダの雇用統計の弱さもありドル高カナダ安が優勢で、ロンドン朝の１．３５８０前後から１．３７４０前後まで大きく買われている。対円でもロンドン市場で１１７円台をつける動きも見られたが、ＮＹ市場で１１６．１０円を付けた。



MINKABUPRESS 山岡

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