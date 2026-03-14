トム・ブラウン＆オズワルド、豪華コラボ第2弾 盛りだくさんの内容に
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』と、札幌テレビ放送（STV）のローカルバラエティー番組『道産人間オズブラウン』がコラボしたポッドキャスト第2弾が、13日に配信された。
【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ
番組後半には、リスナーのアイデアをもとにTV番組『オズブラウン』で実際に行うロケ企画を決めるコーナー「オズブレイン バラエティ番組共同開発計画」が行われた。このコーナーは、リスナーが考えたロケ案をその場で4人が採用か保留か判断し、決まれば収録直後に実際のロケへ向かうという企画。北海道アンテナショップでグルメを楽しむ案や、酔っぱらったサラリーマンを家まで送り届ける案などが紹介されるも、「平和すぎる」「まだ酔っ払いがいる時間ではない」などの理由で次々と保留に。
街行く人にTVerで番組を登録してもらう企画には、4人そろって「わかりやすくて良さそう」と前向きな反応。さらに、リスナーの自宅を訪れて恋愛相談に乗るという大胆な案が読まれると、布川が「女の家に入れるんだろ？」と採用し、「気持ち悪い」とツッコミが飛ぶ一幕もあった。
終盤には4人でのややバイオレンスなジングル撮影など今回限りの特別企画も続き、盛りだくさんのコラボ回となった。番組の模様の一部は、「切り抜き動画」として、番組公式TikTok、オールナイトニッポンPODCAST公式TikTokと、ニッポン放送PODCAST STATION YouTubeでも配信中。
【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ
番組後半には、リスナーのアイデアをもとにTV番組『オズブラウン』で実際に行うロケ企画を決めるコーナー「オズブレイン バラエティ番組共同開発計画」が行われた。このコーナーは、リスナーが考えたロケ案をその場で4人が採用か保留か判断し、決まれば収録直後に実際のロケへ向かうという企画。北海道アンテナショップでグルメを楽しむ案や、酔っぱらったサラリーマンを家まで送り届ける案などが紹介されるも、「平和すぎる」「まだ酔っ払いがいる時間ではない」などの理由で次々と保留に。
終盤には4人でのややバイオレンスなジングル撮影など今回限りの特別企画も続き、盛りだくさんのコラボ回となった。番組の模様の一部は、「切り抜き動画」として、番組公式TikTok、オールナイトニッポンPODCAST公式TikTokと、ニッポン放送PODCAST STATION YouTubeでも配信中。