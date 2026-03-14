気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「何から手をつければいいのか分からない」

「もうこの仕事は続かないんじゃないか。」

Slackは鳴り続ける。未読メールは50件。

ひとつ終わらせても、また次の仕事が増える。

気づけば帰宅は終電。

「何から手をつければいいのか分からない」

そんな状態が続くと、人はだんだん追い詰められていく。

私自身も同じように、

「やるべきことは山ほどあるのに、何から始めればいいのかわからない」

と感じて、ひどく落ち込んだことがある。

そして、そういうときに起きるのは、「何も手につかなくなる」という状態だ。

そのような状態は信号でいえば、完全に「止まれ」の状態である。

しかし、人はいきなり赤信号になるわけではない。その前には必ず「黄信号」がある。

問題は、その黄信号に気づけるかどうかだ。

「黄信号」のときにやるべきこと

そんな「黄信号」のときにやるべきことがある。

1. 目標を低く設定する

→絶好調の青信号のときに最大で5つまで大きなタスクをこなせるのなら、黄信号の日にはまず2つだけこなすことを目標にしよう。

2. いつもと違うことをする

→普段とは違う作業に取り組んでみよう。黄信号の日でも、いつもと違うことをすれば、黄信号の日と同じくらいの集中力を出せるかもしれない。

3. なんとか頑張る（ただし、その代償が伴うことを覚悟しておく）

→黄信号の日でも頑張らなくてはいけないこともある。人生とはそういうものだ！ ただそうすることが当たり前にはしないようにしよう。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p250〜251）より

人は、いきなり限界になるわけではない。

その前には、必ず「少しおかしい」というサインが出ている。

そのサインに気づき、無理をしすぎないこと。

限界寸前の人がまずやるべきことは、

「もっと頑張ること」ではなく、「自分の黄信号に気づくこと」なのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）