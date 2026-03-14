ブンデスリーガ 25/26の第26節 ボルシアＭＧとザンクトパウリの試合が、3月14日04:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ウーゴ・ボーリン（MF）、Mohya Wael（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

37分に試合が動く。ボルシアＭＧのケビン・シュテーガー（MF）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

ここで前半が終了。1-0とボルシアＭＧがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。イェンス・カストロップ（MF）、Mohya Wael（MF）に代わりルーカス・ウルリッヒ（DF）、フランク・オノラ（MF）がピッチに入る。

62分ボルシアＭＧが追加点。ルーカス・ウルリッヒ（DF）のアシストからフランク・オノラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボルシアＭＧが2-0で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は75分から交代で出場した。

また、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は出場しなかった。

2026-03-14 06:40:14 更新