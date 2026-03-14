「2回4四球」の制球難…韓国で8勝12敗→“逆輸入”で大谷翔平らとチームメイトになった米投手が乱調

昨季まで韓国プロ野球でプレーし、今オフに大谷翔平らとチームメイトになったアメリカ人投手がオープン戦で制球難に苦しんだ。

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ロサンゼルス・ドジャースは3月13日（日本時間）に行われたシンシナティ・レッズとのオープン戦で9-5と勝利した。ド軍先発のコール・アービンは2回を投げて2被安打、1奪三振、4四球、1失点を記録した。

初回は一死走者なしの場面でスペンサー・スティアに四球を与えるも、同回を無失点で切り抜けたアービン。ただ、同回裏に打線から4点の援護を受けて臨んだ2回は制球が乱れ、先頭打者デーン・マイヤーズを四球で塁に出してしまう。続くタイラー・スティーブンソンは右飛に打ち取ったが、後続を安打、四球として一死満塁のピンチを招くと、レセ・ハインズにこの日4つ目の四球を与え、四球押し出しで1点を失った。

その後は三振と内野ゴロで辛うじて追加失点のピンチを脱したアービンだが、同回限りで降板。3回からはマイルス・キャバが登板した。

コール・アービン（写真提供＝OSEN）

2019年にフィラデルフィア・フィリーズでMLBデビューを果たしたアービンは、2021〜2022年はオークランド・アスレチックスへ移籍。2023年にはボルチモア・オリオールズ、2024年シーズン途中にはミネソタ・ツインズへ移るなど、各球団を転々と渡り歩いた。

MLBでは2019年から2024年までの6シーズンで通算134試合（うち先発93試合）に登板し、28勝40敗、434奪三振、防御率4.54を記録した。

2025年には斗山（トゥサン）ベアーズに加入し、韓国プロ野球KBOリーグでプレー。同年は28試合に登板して8勝12敗、128奪三振、防御率4.48を記録した。

そして今回、2025年シーズン終了後に再びアメリカへ戻ったアービンは、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希、キム・ヘソンらと同僚となった。マイナー契約を結び、契約には春季キャンプへの招待権が含まれていた。

アービンは斗山時代、NCダイノスとのダブルヘッダー第1戦で先発登板した際に3回で交代を指示されると、当時の斗山の投手コーチを肩で突き飛ばして通り過ぎ、物議を醸したことがある。

（記事提供＝OSEN）