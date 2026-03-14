セリエA 25/26の第29節 トリノとパルマの試合が、3月14日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。トリノのジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めてトリノが先制。

11分、パルマが選手交代を行う。ベンジャミン・クレマスキ（MF）からサシャ・ブリチギ（DF）に交代した。

20分パルマが同点に追いつく。ガブリエル・ストレフェッザ（FW）のアシストからマテオ・ペレグリーノ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

54分トリノが逆転。エミルハン・イルカン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに56分トリノが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-1。さらにリードを広げる。

61分、トリノが選手交代を行う。チェ・アダムス（FW）からドゥバン・サパタ（FW）に交代した。

63分、パルマは同時に3人を交代。マリアーノ・トロイロ（DF）、クリスチャン・オルドニェス（MF）、マンデラ・ケイタ（MF）に代わりラウタロ・バレンティ（DF）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）、ナウエル・エステベス（MF）がピッチに入る。

76分、トリノは同時に2人を交代。エミルハン・イルカン（MF）、ジョバンニ・シメオネ（FW）に代わりマッテオ・プラティ（MF）、サンドロ・クレノビッチ（FW）がピッチに入る。

78分、パルマが選手交代を行う。サシャ・ブリチギ（DF）からヤコブ・オンドレイカ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分トリノが追加点。サンドロ・クレノビッチ（FW）のアシストからドゥバン・サパタ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もトリノの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トリノが4-1で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-03-14 06:50:17 更新