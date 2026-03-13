【闘病】ただの“足の疲れ”が数日で歩行不能… 正体は『難病』 排便障害にも苦しむ

アパレル販売員だったmariさん（仮称）を襲った40度の高熱と足の激痛。「風邪」や「立ち仕事の疲れ」と思い込む中、数日で歩行・排泄障害が進行し、難病「視神経脊髄炎（NMOSD）」と判明します。しかし、主治医の迅速なステロイドパルス療法により劇的に回復。その後、治験への参加を決断し、家族に支えられながら再発のない穏やかな日常を取り戻した軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2021年12月取材。

※近年、視神経脊髄炎や似た病気に関して新しいことが分かってきており、視神経脊髄炎を視神経脊髄炎関連疾患や視神経脊髄炎スペクトラムと表記することが増えています。今回の記事では、視神経脊髄炎に表記を統一しています。

体験者プロフィール：

mariさん（仮称）

名古屋市在住。1993年生まれ。現在は既婚だが、発症当時は未婚で両親と妹と同居していた。診断時の職業はアパレル販売員。2015年7月に身体の異常に気付き、翌月髄液検査の結果、難病の視神経脊髄炎と診断を受ける。

記事監修医師：

植松 高史（名古屋大学医学部附属病院）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

病気の予兆はあったが風邪だと自己判断した

編集部

視神経脊髄炎とはどのような病気ですか？

mariさん

視神経脊髄炎は、免疫系の異常により中枢神経系に繰り返し炎症が起きる神経免疫疾患の一つです。視覚異常や手足の筋力低下、身体のしびれや感覚麻痺が起こります。身体を守るはずの「抗体」が、自分の身体を攻撃してしまい、神経系に炎症を起こしてしまうのです。

編集部

自分の身体を攻撃する抗体とは怖いですね。

mariさん

この病気で一番怖いのは、発症した場所によっては視神経に影響が出て、突然目が見えなくなることです。そのほかにも、足が動かなくなったり、排尿が自分でできなくなったり、めまいや吐き気などで、普通に過ごせなくなる可能性がある病気です。

編集部

病気が判明した経緯を教えて下さい。

mariさん

2015年7月頃、仕事から帰ると40度近い高熱が出て、朝になると下がるという状態が1週間くらい続きました。仕事の繁忙期でもあり、疲れか溜まったのか、風邪を引いたのだと思っていました。

編集部

痛みなどはありましたか？

mariさん

足が痺れて歩くたびに電流が走るような痛みがありました。アパレル販売員特有の足の疲れだと思っていました。その後もどんどん悪化し、数日で歩行不良になりました。さらに排尿、排便障害も併発しました。

編集部

すぐに病院には行かれたんですか？

mariさん

行きつけの医院を受診しましたが、風邪と診断されて薬を処方されました。その薬が効かなかったので、2日後に再度受診し、総合病院を紹介してもらいました。その日のうちに総合病院に行き、脳神経外科と総合内科を受診し、膠原（こうげん）病の疑いがあるとのことで入院を勧められ、翌日に入院しました。

編集部

視神経脊髄炎はどのようにして確定診断に至ったのですか？

mariさん

入院をして、ひとまず血液検査と髄液検査、脳と脊髄のMRIをしたいと言われました。その髄液検査とMRIの結果により、8月に難病の「視神経脊髄炎」と診断されました。「治療は早ければ早いほど後遺症が少なくなる」「ステロイドパルス療法（多い用量のステロイドを短期間点滴度投与する治療法）をすぐにでも行いたい」と説明を受けました。

入院生活から治験へ参加

編集部

入院時の様子や治療内容を教えてください。

mariさん

入院中は、MRI、血液検査、視野検査、髄液検査とさまざまな検査を受け、すぐにステロイドパルス療法を行いました。ステロイドパルス療法が落ち着いてから、ステロイドの錠剤にシフトチェンジすることになりました。そのとき、治験に参加してはどうかと説明を受けました。

編集部

入院期間は長かったのですか？

mariさん

主治医の迅速なステロイドパルス療法開始のおかげで急速に回復し、排尿、排便障害も治りました。リハビリで普通に歩けるようにもなったので、9月には退院することができました。

編集部

結局、治験には参加されたのですか？

mariさん

翌年から2年間、治験に参加しました。1年目は治療薬ではない生理食塩水（偽薬）を投与され、2年目はリツキシマブ投与をされましたが、その間再発することなく過ごせています。

編集部

病気が判明したときの心境はいかがでしたか？

mariさん

聞いたことがない病気だったので、最初は「なにそれ」と言う感じで、実感が湧きませんでした。私よりも家族がかなりショックを受けていたのを覚えています。

編集部

発症後の生活の変化はありましたか？

mariさん

ステロイド治療により自分の免疫力が下がっているため、感染症に罹りやすくなりました。いまはコロナ禍で消毒やマスクは当たり前になっていますが、人混みに行くときにはいつもマスクと消毒液を持参するようにしています。

編集部

治療中の心の支えはありましたか？

mariさん

家族や友達の存在です。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】風邪と思っていた不調が｢視神経脊髄炎｣だったとは 排尿･排便障害も現れ…』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】視神経脊髄炎になった今だからこそ、伝えたい気持ち