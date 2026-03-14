リーグ・アン 25/26の第26節 マルセイユとオセールの試合が、3月14日04:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはセク・マーラ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、マルセイユは同時に2人を交代。コンラッド・イーガンライリー（DF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）に代わりアミーヌ・グイリ（FW）、エメルソン・パルミエリ（DF）がピッチに入る。

67分、オセールは同時に2人を交代。セク・マーラ（FW）、ラミーヌ・シー（MF）に代わりロマン・フェーブル（MF）、マービン・セナヤ（DF）がピッチに入る。

75分、オセールが選手交代を行う。ジョズエ・カジミール（FW）からナウイル・アハマダ（MF）に交代した。

79分、ついに均衡が崩れる。マルセイユのアミーヌ・グイリ（FW）がゴールが生まれマルセイユが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マルセイユが1-0で勝利した。

なお、マルセイユは22分にファクンド・メディナ（DF）、37分にコンラッド・イーガンライリー（DF）、77分にイゴール・パイシャオン（FW）、90+1分にクインテン・ティンバー（MF）に、またオセールは45分にブライアン・オコ（DF）、90+4分にシナリー・ディオマンデ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-14 06:50:26 更新