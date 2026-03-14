お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）と山本浩司（46）が12日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後7・58）に出演。山本が関にブチギレられたことを振り返った。

ゲストで出演した2人。スタジオトークで「中華料理店で大ゲンカ!?」として山本が「仕事帰りに車に乗っていて“ラーメン屋さんに今から行こう”ってなった」と2人でラーメンを食べに行ったことを切り出した。

ラーメン店に到着すると、運転していた関が車を駐車場に停めるため、山本に注文を頼んだ。だが、山本は「なんとかと半…お願い」と聞き取ることができなかった。

それでも「なんとなく聞こえた」として「僕はラーメンと半チャーハンだと思った」と、自身の野菜炒め定食と一緒に注文。そして、車を駐車して入店してきた関に「頼んどいたよ。ラーメンと半チャーハン」と伝えた。

これに関は「何ラーメンと半チャーハン頼んでんだよ!チャーハンと半ラーメンだろ!」と間違えていることを指摘。山本は「ブチギレですよ!」と伝え、関は「チャーハンがうまい町中華ですから。（注文が）全く違いますから」と激怒した理由を明かして笑いを誘った。