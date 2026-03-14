「マインクラフト」を操作する福井工業大の川上祥代准教授＝2026年2月4日、福井市

難解とされがちな原子力の政策や課題について若者にも興味を持ってもらおうと、福井工業大工学部原子力技術応用工学科の川上祥代准教授（42）が人気ゲーム「マインクラフト（マイクラ）」を活用した原子力の教育研究に取り組んでいる。主に大学生以下の無関心層を対象とし「楽しく正しく学んでほしい」と呼びかけている。（共同通信＝山田祐太）

マイクラはさいころ形のブロックを積み上げて建物や街などをつくるデジタルゲーム。累計3億5千万本以上販売され「世界で最も売れたビデオゲーム」としてギネス世界記録にも認定されている。

火力や水力、原子力などの電源構成や、高レベル放射性廃棄物の地層処分など、基本的な知識をどうしたら分かりやすく伝えられ、議論が進むかを研究する川上さん。マイクラは知名度が高く、誰でも操作しやすいことから「ゲームが原子力と接点を持つきっかけになれば」と思い付いた。

福井県美浜町で行われた2005年12月のイベントでは、小中学生がマイクラで原発や火力発電所などの模型を作成。学生の助言を受け、各発電所の仕組みを調べながらつくり上げた。発電タービンや送電線を作成した子もおり「エネルギーについて知るきっかけになったと思う」と振り返る。

ほかにも大学の学園祭などで、マイクラを遊びながら学べるコンテンツを試行錯誤中だ。「地層処分は地下300メートルで行ってもよい。マルかバツか」などのクイズを出題。正しい解答を選ぶとアイテムが手に入り、誤った解答を選ぶと周囲が爆発するようになっており、ゲームならではの成功体験を得られるという。いずれもマイクラ公式のイベントではなく、研究目的に限定した活用だ。

福井県では全国最多の原発7基が再稼働する。京都府出身の川上さんは、福井の大学に進学し原発のニュースに触れるようになったことが専攻のきっかけだった。「接点を増やせばきっと関心を持ってもらえるはずだ」と胸を張った。